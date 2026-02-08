MUP RS: Prijavljeno više incidenata na biračkim mjestima tokom ponovljenih izbora

Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske danas je prijavljeno više incidenata na biračkim mjestima na ponovljenim prijevremenim izborima za predsjednika Srpske.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Iz MUP-a je saopšteno da se Policijskoj stanici Zvornik u 13.38 časova obratilo lice S.V. koje je prijavilo da se lica S.P. i R.R. nasilnički ponašaju i zastrašuju birače u neposrednoj blizini biračkog mjesta u Zvorniku, a o navodima je obaviješten dežurni tužilac zvorničkog Okružnog javnog tužilaštva.

U 13.50 časova u Policijsku stanicu Bratunac obratilo se lice Z.R. koje je prijavilo da dva nepoznata lica u mjestu Žlijebac, u ovoj opštini kupuju glasove, te da posjeduje video-snimak kao dokaz. O navodima je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Zvornik.

Lice čiji su inicijali R.S. zaposleno u CIK-u BiH obavijestilo je u 13.55 časova telefonom MUP Republike Srpske da je generalni sekretar CIK-a BiH informisan da na dva biračka mjesta na području Zvornika policijski službenici navodno sprečavaju birače da pristupe glasanju.

Izlaskom na lice mjesta nisu potvrđeni navodi prijave, a dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina izjasnio se da nema elemenata krivičnog djela.

Policijska stanica Kozluk je u 14.25 časova obaviještena da je na izbornom mjestu Donji Šepak došlo do prekida glasanja od 14.20 do 14.25 jer je lice D.R. pristupilo glasanju zajedno sa svojim roditeljima, te glasalo u njihovo ime.

O ovome je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina koji je saopštio da u predmetnom događaju nema elemenata krivičnog djela.

U 14.10 časova lice LJ.P. prijavilo je telefonom u Policijsku stanicu Kozluk da se grupa od oko pet lica nalazi na lokalnom putu u blizini biračkog mjesta u Branjevu, te da posjeduju biračke spiskove.

Po navedenoj prijavi postupili su policijski službenici i na licu mjesta zatekli lica V.H i D.D. koja su policijskim službenicima dobrovoljno predala biračke spiskove, o čemu im je izdata potvrda.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina.

U 15.30 časova u Policijsku stanicu Kozluk se obratilo lice V.H. iz Zvornika i prijavilo da lice M.V. posjeduje kopije biračkih listova.

Po navedenoj prijavi postupili su policijski službenici koji su izašli na lice mjesta i obavili razgovor sa prijavljenim licem koje je negiralo navode prijave, nakon čega je izvršen pregled njegovog vozila i tom prilikom nisu pronađeni nikakvi spiskovi.

O navodima je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina.

U 15.40 časova u Policijsku stanicu Kozluk obratilo se lice D.M. i prijavio više nepoznatih lica da su tokom dana provocirali i ometali njega i većinu mještana da dođu na izborno mjesto u Skočiću, te da su ga pritom neovlašteno fotografisali i snimali.

Po prijavi su postupili policijski službenici koji su na licu mjesta zatekli grupu lica, te obavili razgovor sa podnosiocem prijave koji je tom prilikom izjavio da ga je osoba ženskog pola neovlašteno snimala, a policijski službenici su utvrdili da je riječ o C.K. koja je negirala navode prijave.

O navodima je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina.

Pripadnici Policijske stanice Laktaši pozvali su u 16.10 časova

u službene prostorije žensku osobu G.K. iz Laktaša koja je medijima izjavila da se dijeli 100 KM za glasanje jer je njena komšinica dobila 100 KM.

Ona je policijskim službenicima rekla da njena komšinica LJ.J. nudi novac za glasanje i da je 100 KM predala licu G.J. Na ove okolnosti saslušana su lica LJ.J. i G.J kojai su negirala navode izjave G.K.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, saopšteno je iz MUP-a Srpske.