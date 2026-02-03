Ažurirani rezultati CIK-a: Blanuša vodi ispred Karana

Kandidat SDS-a Branko Blanuša trenutno vodi sa 5.701 glasom razlike u odnosu na kandidata SNSD-a Sinišu Karana.

Izvor: CIK BiH

Nakon što je Centralna izborna komisija BiH izbrisala podatke sa 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica, na kojima su poništeni rezultati prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, kandidat SDS-a Branko Blanuša trenutno vodi sa 5.701 glasom razlike u odnosu na kandidata SNSD-a Sinišu Karana.

Prema ažuriranim podacima objavljenim na internet stranici CIK-a, Siniša Karan ima 195.686 glasova, odnosno 48,57 odsto, dok je Branko Blanuša osvojio 201.387 glasova, što iznosi 49,99 odsto.

Kandidat Saveza za novu politiku Dragan Đokanović osvojio je 1.925 glasova, kandidat Ekološke partije Republike Srpske Nikola Lazarević ima 1.608 glasova, dok su nezavisni kandidati Igor Gašević i Slavko Dragičević dobili 1.259, odnosno 991 glas.

Iz CIK-a je ranije saopšteno da svi ostali podaci ostaju nepromijenjeni u odnosu na rezultate utvrđene 15. decembra, uz napomenu da su statistički pokazatelji izmijenjeni zbog brisanja podataka sa biračkih mjesta na kojima su izbori poništeni.

Centralna izborna komisija BiH poništila je 24. decembra rezultate prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 lokalnih zajednica. Riječ je o pojedinim biračkim mjestima u Prijedoru, Laktašima, Banjaluci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Zvorniku, Vlasenici, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudom, Bileći, Milićima i Brčkom.

CIK BiH najavio je da će na dan ponovljenih izbora, u nedjelju 8. februara, do ponoći objaviti preliminarne rezultate ponovljenog glasanja putem iste aplikacije.