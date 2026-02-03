logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ažurirani rezultati CIK-a: Blanuša vodi ispred Karana

Ažurirani rezultati CIK-a: Blanuša vodi ispred Karana

Autor Nikolina Damjanić
0

Kandidat SDS-a Branko Blanuša trenutno vodi sa 5.701 glasom razlike u odnosu na kandidata SNSD-a Sinišu Karana.

Branko Blanuša u prednosti pred ponovljeno glasanje Izvor: CIK BiH

Nakon što je Centralna izborna komisija BiH izbrisala podatke sa 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica, na kojima su poništeni rezultati prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, kandidat SDS-a Branko Blanuša trenutno vodi sa 5.701 glasom razlike u odnosu na kandidata SNSD-a Sinišu Karana.

Prema ažuriranim podacima objavljenim na internet stranici CIK-a, Siniša Karan ima 195.686 glasova, odnosno 48,57 odsto, dok je Branko Blanuša osvojio 201.387 glasova, što iznosi 49,99 odsto.

Kandidat Saveza za novu politiku Dragan Đokanović osvojio je 1.925 glasova, kandidat Ekološke partije Republike Srpske Nikola Lazarević ima 1.608 glasova, dok su nezavisni kandidati Igor Gašević i Slavko Dragičević dobili 1.259, odnosno 991 glas.

Iz CIK-a je ranije saopšteno da svi ostali podaci ostaju nepromijenjeni u odnosu na rezultate utvrđene 15. decembra, uz napomenu da su statistički pokazatelji izmijenjeni zbog brisanja podataka sa biračkih mjesta na kojima su izbori poništeni.

Centralna izborna komisija BiH poništila je 24. decembra rezultate prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 lokalnih zajednica. Riječ je o pojedinim biračkim mjestima u Prijedoru, Laktašima, Banjaluci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Zvorniku, Vlasenici, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudom, Bileći, Milićima i Brčkom.

CIK BiH najavio je da će na dan ponovljenih izbora, u nedjelju 8. februara, do ponoći objaviti preliminarne rezultate ponovljenog glasanja putem iste aplikacije.

Možda će vas zanimati

Tagovi

izbori prijevremeni izbori SDS SNSD Branko Blanuša siniša karan

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ