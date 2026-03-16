Premijer RS Savo Minić ponovo podnio ostavku (VIDEO)

Predsjednik Vlade Savo Minić podnio je danas ostavku na ovu funkciju.

Minić je istiakao da je riječ o „nužnom političkom potezu“ kako bi se otklonile sve dileme u vezi sa legalitetom i legitimitetom aktuelnog sastava vlade.

Minić je naveo da je prethodno razgovarao sa predsjednikom RS Sinišom Karanom, od kojeg je dobio obećanje da će ponovo biti predložen za mandatara za sastav nove vlade.

„Obavio sam razgovor i sa predstavnicima političkih partija koje čine većinu u Srpskoj i dobio sam njihovu podršku. Sve vrijeme smo imali problem da oni koji ne žele dobro Republici Srpskoj dovode u pitanje legalnost i legitimitet Vlade RS. Ona je uvijek bila legalna, i prvi put“, rekao je Minić.

On je dodao da će ovog puta mandat za sastav Vlade morati dobiti od predsjednika Republike Srpske Siniše Karana, s obzirom na to da je prilikom prethodnog imenovanja mandat dobio od v.d predsjednika Ana Trišić-Babić.

Upravo taj detalj bio je predmet spora koji je Stranka demokratske akcije (SDA) uputila na odlučivanje Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, uz obrazloženje da vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske nema ovlaštenje da imenuje mandatara za sastav vlade.

Minić je istakao da je njegova ostavka pokušaj da se otklone sve političke i pravne dileme.

„Šta ja imam od toga što znam da je vlada legalna, kada zbog tih osporavanja imamo štetu koja se direktno odnosi na institucije Srpske i građane“, rekao je.

Dodao je da ovaj potez treba shvatiti kao poruku stabilnosti.

„Ovo je samo poruka da nas ništa ne može zaustaviti i da Republika Srpska pokazuje političku moć i stabilnost. Svi ambasadori koji su mi dolazili proteklih dana govorili su da je vlada RS upitna. Ima i onih koji su slijepi pa ne vide da je to direktna šteta građanima cijele Bosne i Hercegovine“, rekao je Minić.

Naglasio je da odluka o ostavci nije bila jednostavna, ali da politika podrazumijeva donošenje nužnih poteza.

„Ni meni ovo nije ugodno, ali politika ne podrazumijeva ugodnost nego nužne poteze. Stavljamo van snage sve priče o mogućoj krizi u Republici Srpskoj. Kada je u pitanju RS, poruka za sve, i za one koji nas vole i za one koji nas ne vole, jeste da idemo naprijed i da nas ništa ne može zaustaviti“, poručio je Minić.

Podsjećamo, Minić je već jednom vratio mandat, a tadašnji vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić ga je ponovo predložila za mandatara, nakon čega je nova Vlada Srpske položila zakletvu pred Narodnom skupštinom RS.

