Za pet mjeseci 149 nezgoda u kružnim tokovima u Srpskoj, najviše na području Banjaluke

Na raskrsnicama sa kružnim tokovima u Republici Srpskoj u prvih pet mjeseci ove godine dogodilo se 149 saobraćajnih nezgoda. Najviše udesa zabilježeno je na području Policijske uprave Banjaluka, saopšteno je iz MUP-a Srpske.

Izvor: Grad Banjaluka

Na raskrsnicama sa kružnim tokovima u Republici Srpskoj tokom proteklih pet mjeseci dogodilo se 149 saobraćajnih nezgoda, rečeno je Srni u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srpske.

Najveći broj saobraćajnih nezgoda, ukupno 127, desio se na području u nadležnosti Policijske uprave Banjaluka.

Kada je riječ o Banjaluci, najveći broj udesa desio se na ukrštanju magistralnog puta i ulica Marije Dimić i Ivana Gorana Kovačića, naveli su iz MUP-a.

Podsjetili su da osnovna pravila u kružnom toku prema Zakonu o osnovama bezbjednosti propisuju da vozila koja se već nalaze u kružnom toku imaju prvenstvo prolaza, a da je vozač koji ulazi u kružni tok dužan prilagoditi brzinu i po potrebi se zaustaviti.

"Kretanje se odvija u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, prilikom izlaska iz kružnog toka obavezno se uključuje desni pokazivač pravca, a u kružnom toku nije dozvoljeno naglo zaustavljanje osim u slučaju potrebe", napomenuli iz MUP-a.

Vozač je dužan propustiti pješake na obilježenom pješačkom prelazu nakon izlaska iz kružnog toka.

Prema osnovnim pravilima prestrojavanja u kružnom toku, desna traka se koristi za prvo i drugo isključenje, lijeva se koristi za dalje izlaze ili nastavak kruženja.

"Prestrojavanje iz lijeve u desnu traku mora se izvršiti pravovremeno i bez ugrožavanja vozila u desnoj traci, dok vozilo u desnoj traci ima prednost ukoliko nastavlja kretanje kroz kružni tok. Ako nije moguće sigurno se prestrojiti i izaći, vozač treba napraviti još jedan krug i pokušati ponovo sigurno izaći", savjetovali su iz MUP-a.

Važno je naglasiti, dodali su iz MUP-a, da Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja BiH ne uređuje detaljno posebna pravila vožnje kroz kružni tok, pa se primjenjuju opšta pravila prvenstva prolaza i prestrojavanja.