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Za pet mjeseci 149 nezgoda u kružnim tokovima u Srpskoj, najviše na području Banjaluke 2

Za pet mjeseci 149 nezgoda u kružnim tokovima u Srpskoj, najviše na području Banjaluke

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
2

Na raskrsnicama sa kružnim tokovima u Republici Srpskoj u prvih pet mjeseci ove godine dogodilo se 149 saobraćajnih nezgoda. Najviše udesa zabilježeno je na području Policijske uprave Banjaluka, saopšteno je iz MUP-a Srpske.

Tulipan kružni tok Banjaluka Izvor: Grad Banjaluka

Na raskrsnicama sa kružnim tokovima u Republici Srpskoj tokom proteklih pet mjeseci dogodilo se 149 saobraćajnih nezgoda, rečeno je Srni u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srpske.

Najveći broj saobraćajnih nezgoda, ukupno 127, desio se na području u nadležnosti Policijske uprave Banjaluka.

Kada je riječ o Banjaluci, najveći broj udesa desio se na ukrštanju magistralnog puta i ulica Marije Dimić i Ivana Gorana Kovačića, naveli su iz MUP-a.

Podsjetili su da osnovna pravila u kružnom toku prema Zakonu o osnovama bezbjednosti propisuju da vozila koja se već nalaze u kružnom toku imaju prvenstvo prolaza, a da je vozač koji ulazi u kružni tok dužan prilagoditi brzinu i po potrebi se zaustaviti.

"Kretanje se odvija u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, prilikom izlaska iz kružnog toka obavezno se uključuje desni pokazivač pravca, a u kružnom toku nije dozvoljeno naglo zaustavljanje osim u slučaju potrebe", napomenuli iz MUP-a.

Vozač je dužan propustiti pješake na obilježenom pješačkom prelazu nakon izlaska iz kružnog toka.

Prema osnovnim pravilima prestrojavanja u kružnom toku, desna traka se koristi za prvo i drugo isključenje, lijeva se koristi za dalje izlaze ili nastavak kruženja.

"Prestrojavanje iz lijeve u desnu traku mora se izvršiti pravovremeno i bez ugrožavanja vozila u desnoj traci, dok vozilo u desnoj traci ima prednost ukoliko nastavlja kretanje kroz kružni tok. Ako nije moguće sigurno se prestrojiti i izaći, vozač treba napraviti još jedan krug i pokušati ponovo sigurno izaći", savjetovali su iz MUP-a.

Važno je naglasiti, dodali su iz MUP-a, da Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja BiH ne uređuje detaljno posebna pravila vožnje kroz kružni tok, pa se primjenjuju opšta pravila prvenstva prolaza i prestrojavanja.

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Tagovi

saobraćajna nesreća kružni tok statistika Banjaluka MUP RS

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Komentari 2

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Kružni

Zakon je kriv i oni koji ga se slijepo drže... Desna traka za prvi izlaz, unutrašnja za sve ostale i nema problema...

Wwin

Mozda da ljudi nauce pravila voznje u kruznom. Sve ce biti oke.

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