Zvaničnici Srpske obišli kružnu raskrsnicu kod Audi centra: Radovi počinju, rok šest mjeseci (Foto)

Predstavnici Vlade Republike Srpske, ЈP "Putevi RS" i Grada Banjaluka danas su obišli gradilište u banjalučkom naselju Borik, gdje su započeli radovi na kružnoj raskrsnici kod Audi centra.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Projekat, čiju izgradnju finansira ЈP "Putevi Republike Srpske", bio je u zastoju zbog usaglašavanja određenih tehničkih rješenja.

Sporazum o zajedničkoj realizaciji projekta "Rekonstrukcija raskrsnice na ukrštanju magistralnog puta MI-108 i ulice Bulevar vojvode Živojina Mišića u Banjaluci" potpisan je 29. aprila 2024. godine između ЈP "Putevi RS" i Grada Banjaluka, nakon čega je potpisan i Aneks kojim su precizirane obaveze obje strane.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

V.d. direktora "Puteva RS" Miroslav Janković istakao je da će nova raskrsnica značajno poboljšati bezbjednost i smanjiti gužve, koje su, kako je rekao, jedan od faktora zagađenja u gradu.

"Radi se o modernoj raskrsnici, gdje je Grad izradio plansku dokumentaciju, a Vlada prepoznala značaj projekta i uložila više od dva miliona KM. Rok za izvođenje radova je šest mjeseci i očekujemo da će radovi biti završeni na vrijeme, ukoliko vremenske prilike to dozvole", rekao je Janković.

Na pitanje da li se radovi trebaju odlagati dok ne bude otvoren most u Česmi, Janković je odgovorio: "Ova faza radova neće dodatno povećati gužve. Otvaranje mosta u Česmi planirano je za 21. januar".

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Ministar saobraćaja Zoran Stevanović naglasio je da se očekuje da svi radovi teku prema planiranoj dinamici.

"Stručnjaci Puteva imali su primjedbe na proticnost raskrsnice, posebno prelazak pješaka. Uradiće se studija, a prema njenim rezultatima biće donesene daljnje odluke. Takođe, danas imamo sastanak vezan za radove na lijevoj obali Vrbasa i očekujemo da se i ti projekti realizuju na vrijeme", rekao je Stevanović.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Gradski menadžer Mirna Savić Banjac istakla je da nova gradska administracija pokazuje viziju i spremnost da odgovori na potrebe građana.

"Žao mi je što smo zbog političkih odluka izgubili vrijeme, ali drago mi je što smo pronašli način da radimo za dobrobit svih građana", kazala je Savić Banjac.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Premijer Savo Minić podsjetio je da je Vlada preuzela odgovornost za most u Česmi, spomen-obilježje i kružnu raskrsnicu.

"Ne želimo da građani ispaštaju zbog nedostatka dogovora. Ako bude potrebno, uradiće se i pasarela za pješake. Vlada nastavlja da rješava probleme građana i osigurava sigurnost u saobraćaju", zaključio je premijer.