logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zvaničnici Srpske obišli kružnu raskrsnicu kod Audi centra: Radovi počinju, rok šest mjeseci (Foto) 5

Zvaničnici Srpske obišli kružnu raskrsnicu kod Audi centra: Radovi počinju, rok šest mjeseci (Foto)

Autor Nikolina Damjanić
5

Predstavnici Vlade Republike Srpske, ЈP "Putevi RS" i Grada Banjaluka danas su obišli gradilište u banjalučkom naselju Borik, gdje su započeli radovi na kružnoj raskrsnici kod Audi centra.

Počeli radovi na kružnom toku kod Audi centra u Banjaluci Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Projekat, čiju izgradnju finansira ЈP "Putevi Republike Srpske", bio je u zastoju zbog usaglašavanja određenih tehničkih rješenja.

Sporazum o zajedničkoj realizaciji projekta "Rekonstrukcija raskrsnice na ukrštanju magistralnog puta MI-108 i ulice Bulevar vojvode Živojina Mišića u Banjaluci" potpisan je 29. aprila 2024. godine između ЈP "Putevi RS" i Grada Banjaluka, nakon čega je potpisan i Aneks kojim su precizirane obaveze obje strane.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

V.d. direktora "Puteva RS" Miroslav Janković istakao je da će nova raskrsnica značajno poboljšati bezbjednost i smanjiti gužve, koje su, kako je rekao, jedan od faktora zagađenja u gradu.

"Radi se o modernoj raskrsnici, gdje je Grad izradio plansku dokumentaciju, a Vlada prepoznala značaj projekta i uložila više od dva miliona KM. Rok za izvođenje radova je šest mjeseci i očekujemo da će radovi biti završeni na vrijeme, ukoliko vremenske prilike to dozvole", rekao je Janković.

Pogledajte galeriju:

Na pitanje da li se radovi trebaju odlagati dok ne bude otvoren most u Česmi, Janković je odgovorio: "Ova faza radova neće dodatno povećati gužve. Otvaranje mosta u Česmi planirano je za 21. januar".

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Ministar saobraćaja Zoran Stevanović naglasio je da se očekuje da svi radovi teku prema planiranoj dinamici.

"Stručnjaci Puteva imali su primjedbe na proticnost raskrsnice, posebno prelazak pješaka. Uradiće se studija, a prema njenim rezultatima biće donesene daljnje odluke. Takođe, danas imamo sastanak vezan za radove na lijevoj obali Vrbasa i očekujemo da se i ti projekti realizuju na vrijeme", rekao je Stevanović.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Gradski menadžer Mirna Savić Banjac istakla je da nova gradska administracija pokazuje viziju i spremnost da odgovori na potrebe građana.

"Žao mi je što smo zbog političkih odluka izgubili vrijeme, ali drago mi je što smo pronašli način da radimo za dobrobit svih građana", kazala je Savić Banjac.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Premijer Savo Minić podsjetio je da je Vlada preuzela odgovornost za most u Česmi, spomen-obilježje i kružnu raskrsnicu.

"Ne želimo da građani ispaštaju zbog nedostatka dogovora. Ako bude potrebno, uradiće se i pasarela za pješake. Vlada nastavlja da rješava probleme građana i osigurava sigurnost u saobraćaju", zaključio je premijer.

Možda će vas zanimati

Tagovi

kružni tok Banjaluka Savo Minić Zoran Stevanović Putevi RS

Još iz INFO

Komentari 5

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

zole

Dosad je mogao biti završen da se rektor nije bavio politikom , ali kad je SNSD potrčko. Zatrpali prije šest meseci sada ponovo kopaju to je politika SNSD-a

Banjalučanin

Da je 1951. godina, nekako bi i razumio. Tolika pompa, kao Skadar da se zida.

Krajišnik

Malo je pola godine, daj bar 2!!

Naslov

Zar je vec izgradjena, pa je mozda dorađuju ili ruše?

Sprdanje

Sa narodom, 6 mjeseci pravite kruzni tok...ej alooooo 6 mjeseci krug jedan sa asfaltom. I JOS SVAKO DODJE DA SE USLIKA ... JOS U POLA PRAZNIKA .

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ