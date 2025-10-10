Zeleno svjetlo za kružne tokove: Univerzitet dao saglasnost za projekte kod "Audija" i "Akvane"

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je dobijena saglasnost Univerziteta u Banjaluci za izgradnju kružnih tokova kod "Audi" servisa i "Akvane".

Minić je istakao da je ovo važan korak ka unapređenju saobraćajne infrastrukture.

"Očekujem od gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića da radovi budu realizovani u dogovorenom roku", objavio je Minić na društvenoj mreži "Iks".

Добијена је сагласност Универзитета у Бањој Луци за изградњу кружних токова код „Ауди“ сервиса и „Акване“.

Ово је важан корак ка унапређењу саобраћајне инфраструктуре.

Од@Stanivukovic_Dочекујем да радови буду реализовани у договореном року. — Саво Минић (@minic_savo)October 10, 2025

Podsjećamo, izgradnja kružnog toka kod "Audi servisa" započela je 2024. godine, ali je ubrzo zaustavljena nakon što je Univerzitet rekao da je Grad uzurpirao njihovo zemljište. Gradonačelnik Stanivuković tada je rekao da će se raskrsnica vratiti u prvobitno stanje jer "nastavak radova na izgradnji kružne raskrsnice nije moguć usljed blokada koje su pristigle sa republičkog nivoa".

