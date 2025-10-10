logo
Zeleno svjetlo za kružne tokove: Univerzitet dao saglasnost za projekte kod "Audija" i "Akvane"

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je dobijena saglasnost Univerziteta u Banjaluci za izgradnju kružnih tokova kod "Audi" servisa i "Akvane".

Gradnja kružnog toka kod Univerziteta Izvor: Mondo - Željko Svitlica

Minić je istakao da je ovo važan korak ka unapređenju saobraćajne infrastrukture.

"Očekujem od gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića da radovi budu realizovani u dogovorenom roku", objavio je Minić na društvenoj mreži "Iks". 

Podsjećamo, izgradnja kružnog toka kod "Audi servisa" započela je 2024. godine, ali je ubrzo zaustavljena nakon što je Univerzitet rekao da je Grad uzurpirao njihovo zemljište. Gradonačelnik Stanivuković tada je rekao da će se raskrsnica vratiti u prvobitno stanje jer "nastavak radova na izgradnji kružne raskrsnice nije moguć usljed blokada koje su pristigle sa republičkog nivoa".

(Srna/Mondo)

Banjaluka kružni tok Savo Minić Draško Stanivuković

