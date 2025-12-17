logo
Vlada RS i „Putevi Srpske“ ozvaničiće radove: Počinje izgradnja kružnog toka kod „Audi centra“ u Banjaluci

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
1

Predsjednik Vlade RS Savo Minić, ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović i vršilac dužnosti direktora JP „Putevi Republike Srpske“ Miroslav Janković u utorak, 23. decembra 2025. godine, ozvaničiće početak radova na izgradnji kružnog toka kod „Audi centra" u Banjaluci

Gradnja kružnog toka kod Univerziteta Izvor: Mondo - Željko Svitlica

Kako je saopšteno, Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske preduzelo je sve neophodne aktivnosti i otklonilo tehničke i administrativne prepreke koje su u prethodnom periodu usporavale realizaciju ovog značajnog infrastrukturnog projekta.

Izgradnju kružnog toka finansiraće JP „Putevi Republike Srpske“, a projekat je ranije bio u zastoju zbog potrebe za usaglašavanjem određenih tehničkih rješenja. Sporazum o zajedničkoj realizaciji projekta „Rekonstrukcija raskrsnice na ukrštanju magistralnog puta MI-108 i ulice Bulevar vojvode Živojina Mišića u Banjoj Luci“ potpisan je 29. aprila 2024. godine između JP „Putevi Republike Srpske“ i Grada Banjaluka, nakon čega je zaključen i Aneks kojim su precizirane obaveze obje strane.

Ispunjavanjem svih predviđenih uslova stvoreni su preduslovi za početak radova, a izgradnjom kružnog toka očekuje se značajno unapređenje bezbjednosti i protočnosti saobraćaja na jednoj od najfrekventnijih raskrsnica u gradu.

Podsjećamo, izgradnja kružnog toka kod "Audi servisa" započela je 2024. godine, ali je ubrzo zaustavljena nakon što je Univerzitet rekao da je Grad uzurpirao njihovo zemljište. Gradonačelnik Stanivuković tada je rekao da će se raskrsnica vratiti u prvobitno stanje jer "nastavak radova na izgradnji kružne raskrsnice nije moguć usljed blokada koje su pristigle sa republičkog nivoa".

Međutim, sada upravo republički nivo, odnosno Vlada RS gradi ovu raskrsnicu.

(Mondo)

zole

Dosad je mogao biti gotov da SNSD nije vršio opstrukcije , isto to čini poslednjih godina u svim sferama života

