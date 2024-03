Kružno i kod Ekonomskog fakulteta: Gradonačelnik objasnio kako planiraju smanjiti gužve tokom gradnje u Banjaluci

Gradonačelnik Banjaluke kaže da će radovi na kružnim raskrsnicama biti izvođeni u dva termina tokom dana kako bi se smanjile gužve.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

"Saobraćajna revolucija i dalje traje. Radićemo nekoliko kružnih raskrsnica", rekao je gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.

"Gradićemo kružnu raskrsnicu kod pekare “Bakal”, odmah poslije toga i kružnu raskrsnicu kod Audi servisa, a nakon toga kod Petrićevca ili izvorišta. Odmah poslije toga, gradićemo još jednu i kod “Akvane”, ali i kod “Metala” na Malti. Svi ovi radovi kreću u aprilu. Svjestan sam da će odmah reći da će biti saobraćajna gužva i razumijem to. Zato i pravimo dinamiku radova da se to izbjegne", nabrojao je Stanivuković.

Najavio da će radovi neće biti izvođeni tokom cijelog dana već u intervalima.

"Plan je da se radovi izvode od 9.00 do 15.00 časova, a nakon toga nastaviće se sa radovima u periodu od, na primjer, 17.30 do 20.00 časova. Pored toga, plan nam je i da izgradimo kružni tok kod Ekonomskog fakulteta, kako bi i tu riješili pitanje saobraćaja", kazao je on.

Istakao je i to kako je plan gradske administracije da sa istočnog tranzita u ovoj godini ukloni sve semafore.

(MONDO)