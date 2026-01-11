logo
institut odbacio ideju da Mačado "pokloni" Nobelovu nagradu za mir Donaldu Trampu

Autori Vesna Kerkez Autori AP
0

Norveški Nobelov institut jasno je saopštio da Nobelova nagrada za mir ne može biti prenesena ili dodijeljena nekome drugom, odbacujući prijedlog venecuelanske dobitnice Marije Korine Mačado da je dodijeli Donaldu Trampu.

Nobelov institut: Nobelova nagrada za mir ne može biti prenesena — Mačado i Tramp Izvor: Photo Agency/Shutterstock

Norveški Nobelov institut saopštio je u petak da Nobelova nagrada za mir ne može biti prenesena, podijeljena niti dodijeljena nekom drugom nakon što je jednom zvanično dodijeljena, odgovarajući na izjave venezuelanske opozicione liderke Marije Korine Mačado.

Mačado, koja je dobitnica Nobelove nagrade za mir za 2025. godinu, izjavila je da bi željela da podijeli ili „pokloni“ svoju nagradu američkom predsjedniku Donaldu Trampu, zbog uloge koju je, kako je rekla, imao u uspješnoj američkoj operaciji hapšenja bivšeg venezuelanskog predsjednika Nikolasa Madura.

Nobelov institut u kratkom saopštenju jasno je naglasio da odluka o nagradi ostaje konačna i nepromjenjiva, te da ne može biti povučena ili prenesena na drugu osobu.

Mačado je ranije posvetila nagradu narodu Venezueli, ali i Trampu, ističući da smatra njegovu ulogu historičnim korakom ka demokratskoj tranziciji u toj zemlji. Trump je, kako su prenijeli mediji, izjavio da bi to bila “velika počast” ako bi joj to bilo omogućeno.

Nobelova nagrada za mir 2025. dodijeljena je Mačado za neumorni rad u promovisanju demokratskih prava i mirne tranzicije ka demokratiji u Venezueli, navodi se u zvaničnoj objavi Komiteta.

