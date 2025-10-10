Društvene mreže zapalila je objava dobitnice Nobelove nagrade: Posvetila je narodu Venecuele i ovom čovjeku

Dobitnica Nobelove nagrade za mir Marija Korina Mačado posvetila ju je Trampu.

Venecuelanska opoziciona liderka Marija Korina Mačado, koja je danas osvojila Nobelovu nagradu za mir za 2025. godinu za svoju borbu protiv diktature u svojoj zemlji, djelimično je posvetila nagradu i američkom predsjedniku Donaldu Trampu, koji je više puta izjavio da upravo on zaslužuje tu nagradu.

"O, Bože... Nemam riječi", rekla je Mačado u telefonskom razgovoru sa Kristijanom Bergom Harpvikenom, sekretarom tijela koje dodjeljuje nagradu.

Njenu reakciju objavio je Nobelov odbor na društvenim mrežama.

"Puno vam hvala, ali nadam se da razumijete da je ovo čitav pokret, ovo je postignuće cijelog društva. Ja sam samo jedna osoba. Sigurno je ne zaslužujem", dodala je.

Posveta Trampu

Kasnije je u objavi na platformi X napisala:

"Nagradu posvećujem napaćenom narodu Venecuele i predsjedniku Trampu za njegovu odlučnu podršku našoj stvari".

Donald Tramp je oštar kritičar venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura, a Sjedinjene Američke Države su jedna od brojnih zemalja koje ne priznaju legitimitet njegove vlasti.

Bijela kuća kritikovala dodjelu nagrade

Bijela kuća je ranije kritikovala odluku Norveškog Nobelovog odbora da fokus stavi na Venecuelu, samo nekoliko dana nakon što je Tramp najavio napredak u pregovorima o prekidu vatre u Gazi između Izraela i Hamasa.

"Predsjednik Tramp će nastaviti da sklapa mirovne sporazume, okončava ratove i spašava živote... Nobelov odbor je dokazao da stavlja politiku ispred mira", napisao je na platformi X portparol Bijele kuće Stiven Čang.

