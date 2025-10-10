Da li bi Tramp mogao da osvoji Nobelovu nagradu? Eksperti: Njegovi mirovni napori su "zrnca istine unutar apsurda"

Donald Tramp je nekoliko puta rekao da zaslužuje Nobelovu nagradu za mir, ali stručnjaci nisu sigurni da će baš američki predsjednik dobiti ovu prestižnu nagradu.

Dobitnik Nobelove nagrade za mir biće imenovan danas, a Donald Tramp i njegova administracija su više puta jasno stavili do znanja da smatraju da američki predsednik zaslužuje ovu nagradu.

Tramp godinama vodi ne baš suptilnu kampanju za Nobelovu nagradu, počevši od svog prvog mandata, kada je rekao da „mnogi ljudi“ misle da je zaslužio.

U februaru ove godine, tokom sastanka sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom u Bijeloj kući, rekao je: "Nikada mi neće dati Nobelovu nagradu za mir. Zaslužujem je, ali mi je nikada neće dati", prenosi Sky News.

Nakon što su Izrael i Hamas potpisali prvu fazu mirovnog plana, ljudi koji su slavili na ulicama Tel Aviva počeli su da pozivaju američkog predsednika da dobije prestižnu nagradu.

Zašto Tramp misli da bi trebalo da dobije Nobelovu nagradu?

Tramp je u nekoliko navrata sugerisao da je bio ključan u zaustavljanju nekoliko ratova.

"Vodio sam šest ratova, okončao sam šest ratova", rekao je tokom samita sa ukrajinskim i evropskim liderima.

"Ako pogledate šest sporazuma koje sam postigao ove godine, svi su bili u ratu. Nisam postigao nikakva prekida vatre", rekao je.

Sljedećeg dana, u intervjuu za Foks njuz, revidirao je broj na sedam ratova. To je tvrdnja koju je ponovio prošlog meseca, rekavši da niko "nikada nije uradio ništa slično tome".

"Postoji apsurd u Trampovim tvrdnjama, ali kao i u mnogim njegovim tvrdnjama, unutar apsurda ponekad postoje zrnca istine", rekao je doktor Samir Puri, direktor Centra za globalno upravljanje i bezbjednost u Čatam Hausu.

On je sugerisao da postoji "ogromna razlika između kratkoročnog zaustavljanja borbi i rješavanja osnovnih uzroka sukoba" i da se Trampove intervencije često svode na "upravljanje sukobima" umjesto na rješavanje sukoba.

Da li je Tramp nominovan za Nobelovu nagradu za mir?

Rok za nominacije za ovogodišnju Nobelovu nagradu za mir bio je 31. januar, nedugo nakon što se Tramp vratio u Bijelu kuću.

Tokom svoja dva mandata, Tramp je nominovan za nagradu više od 10 puta- od strane izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, kambodžanskog premijera Huna Maneta, ukrajinskog političara, kao i zakonodavaca iz SAD, Švedske i Norveške.

Međutim, nominacija ne garantuje da će neko biti kandidat, a odbor za dodjelu nagrada ne objavljuje listu kandidata prije nego što se proglasi pobjednik. Rečeno je da je ove godine nominovano 338 kandidata, od kojih su 244 pojedinci, a 94 organizacije.

Nije jasno da li je neka od Trampovih nominacija stigla prije januarskog roka. Netanjahu ga je javno nominovao u julu, rekavši da Tramp "stvara mir dok govorimo" u "jednoj zemlji i jednom regionu za drugim".

To se dogodilo nakon što je Tramp preuzeo zasluge za zaustavljanje "dvanaestodnevnog rata" između Irana i Izraela mesec dana ranije.

Da li bi Tramp zaista mogao da pobijedi nakon sporazuma o Gazi?

Stručnjaci sugerišu da bi uspješan pritisak na Rusiju da okonča rat u Ukrajini ili na Izrael da obustavi rat u Gazi učinio Trampa održivim kandidatom. Izrael i Hamas potpisali su u sredu prvu fazu mirovnog plana Donalda Trampa od 20 tačaka, a izraelska vlada ga je ratifikovala u petak.

Netanjahu je rekao da proboj znači da će preostalih 48 talaca koje drži Hamas, od kojih se smatra da je 20 još uvijek živo, biti vraćeno. Dodao je da su im "veliki napori našeg velikog prijatelja i saveznika, predsjednika Trampa", pomogli da dođu do "ove kritične prekretnice".

Nina Greger, direktorka Instituta za istraživanje mira u Oslu, sugerisala je da su ovogodišnji događaji u Gazi došli prekasno za Trampa.

"Veoma je malo vjerovatno da će nedavni događaji u Gazi uticati na odluku Nobelovog komiteta", rekla je za Skaj njuz i dodala:

"Do ove faze, laureat će već biti izabran, a govori pripremljeni prije današnjeg objavljivanja."

"Međutim, ako plan Donalda Trampa od 20 tačaka dovede do trajnog i održivog mira u Gazi, komitet će gotovo sigurno morati to ozbiljno da uzme u obzir u razmatranjima sljedeće godine", navela je.

„Naravno, takođe bi morali da uporede to dostignuće sa širim dosijeom njegovih napora da promoviše mir - kako u SAD tako i na međunarodnom nivou - u skladu sa testamentom Alfreda Nobela", zaključila je Greger.

Zašto stručnjaci misle da Tramp nije pravi izbor za nagradu

Testament Alfreda Nobela, fondacija nagrade, kaže da bi nagrada trebalo da ide osobi "koja je učinila najviše ili najbolje da unaprijedi drugarstvo među narodima".

To je nešto što Tramp ne radi, prema riječima gospođe Greger.

"Povukao je SAD iz Svjetske zdravstvene organizacije i iz Pariskog sporazuma o klimi, pokrenuo je trgovinski rat protiv starih prijatelja i saveznika", rekla je ona.

"To nije baš ono o čemu razmišljamo kada razmišljamo o mirnom predsjedniku ili nekome ko je zaista zainteresovan za promociju mira", navela je.

Tokom svog drugog mandata, Tramp je takođe predložio mjere za koje kritičari tvrde da će ometati obrazovanje i naučna istraživanja - dvije oblasti koje se smatraju stubovima Nobelove nagrade.

One uključuju smanjenje budžeta za Nacionalne institute za zdravlje, najvećeg svjetskog finansijera biomedicinskih istraživanja, i planove za raspuštanje Ministarstva prosvete kako bi se smanjila uloga savezne vlade u obrazovanju u korist veće kontrole od strane država.

Ilva Engstrom, potpredsjednica Kraljevske švedske akademije nauka, koja dodeljuje tri od šest Nobelovih nagrada - za hemiju, fiziku i ekonomiju - kaže da vjeruje da su Trampove promjene nepromišljene i da bi mogle imati „razarajuće posljedice“.

"Akademska sloboda... je jedan od stubova demokratskog sistema", kaže ona.

Trampova administracija negira gušenje akademske slobode, tvrdeći da će njene mjere smanjiti rasipanje i promovisati naučne inovacije.

Kritičari Trampa takođe ukazuju na njegovu kontroverznu agenciju za imigraciju i carine (ICE), preko koje predsjednik šalje trupe u niz gradova pod vođstvom demokrata kako bi sprovodio svoje zakone o imigraciji.

Ko bi mogao da osvoji Nobelovu nagradu za mir?

Komitet za dodelu nagrada je saopštio da je ove godine nominovano 338 kandidata, od kojih su 244 pojedinci i 94 organizacije. To je više nego prošle godine, kada je bilo 286 kandidata.

Kladionice imaju ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog kao jednog od potencijalnih favorita, zajedno sa Julijom Navaljnom, udovicom ruskog opozicionog lidera Alekseja Navaljnog, koji je preminuo nakon što je navodno otrovan u ruskom zatvoru.

Humanitarne organizacije poput sudanske organizacije za hitne intervencije i organizacije "Ljekari bez granica" takođe imaju velike šanse. Komitet bi mogao da dodijeli nagradu institucijama UN kao što je Međunarodni sud pravde ili UN u cjelini, koje ove godine obilježavaju 80. godišnjicu.

Takođe bi mogao da nagradi Komitet za zaštitu novinara ili organizaciju "Reporteri bez granica", kako bi obilježio godinu u kojoj je ubijeno više medijskih radnika nego ikada ranije, pretežno u Gazi.

Mogla bi da ide lokalnim posrednicima koji pregovaraju o prekidu vatre i pristupu pomoći u sukobima, kao što su mirovni komiteti u Centralnoafričkoj Republici, Zapadnoafrička mreža za izgradnju mira ili Komitet za starešine i posredovanje u El Fašeru, Darfur.

