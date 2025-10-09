Tramp u ekskluzivnom intervjuu: Stvari će sada biti drugačije u svijetu, ovo je istorijski trenutak

Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je da su Izrael i Hamas prihvatili prvu fazu mirovnog plana za okončanje rata u Gazi, istakavši da je "svijet ujedinjen oko mira" i da bi Iran mogao postati dio šireg mirovnog procesa na Bliskom istoku.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp, izjavio je da bi Iran mogao biti dio šireg mirovnog sporazuma na Bliskom istoku nakon završetka rata u Gazi, izrazivši veliko uvjerenje da će njegov plan dovesti do trajnog mira u regionu, javlja agencija Anadolija.

Tramp je objavio postizanje mirovnog sporazuma između Izraela i Hamasa, pripisujući zasluge za okončanje višemjesečnog zastoja "sreći" i "talentu". Sporazum bi mogao da označi kraj dvogodišnjeg rata na Bliskom istoku, piše Foks njuz.

Tramp je rekao da je imao veoma dobre razgovore sa Iranom o, kako je rekao, neodređenom sporazumu, manje od četiri mjeseca nakon što su SAD u junu pokrenule napade na ciljeve povezane sa iranskim nuklearnim programom.

Prema njegovim riječima, Iran je tada bio mjesec ili dva udaljen od nuklearnog oružja i istakao je da bez sprečavanja tog scenarija ovaj sporazum ne bi bio moguć.

Mirovni prijedlog za Gazu

Govoreći o svom prijedlogu za okončanje rata u Gazi, Tramp je naglasio da je veoma uvjeren da će nakon toga biti postignut širi mirovni sporazum u regionu.

"Imaćemo mir. Vjerujem da će Iran zapravo biti dio tog mirovnog procesa. Zemlje koje se ranije nisu slagale sada su uključene i to je iskreno ujedinilo cijeli svijet. Nevjerovatno je. Cijeli svijet se ujedinio, iskreno. Toliko zemalja za koje ne biste ni pomislili da su se ujedinile. Svijet se ujedinio oko ovog sporazuma", rekao je Tramp u intervjuu za Foks njuz.

Dodao je da će stvari biti mnogo drugačije na Bliskom istoku, ali i širom svijeta.

"Sve okolne zemlje su potpisale. Mislim, sve su potpisale i to je zaista bilo nevjerovatno razdoblje i tako sjajno za Izrael, tako sjajno za muslimane, za arapske zemlje i tako sjajno za ovu zemlju, za Sjedinjene Američke Države. Ovo je više od Gaze, ovo je mir na Bliskom istoku i to je nevjerovatna stvar", rekao je Tramp.

Prihvatanje prve faze mirovnog plana

Ranije u srijedu, Tramp je objavio da su Izrael i Hamas prihvatili prvu fazu američkog prijedloga za okončanje rata u Gazi.

"Svi taoci će biti pušteni vrlo brzo, a Izrael će povući svoje trupe na dogovorenu liniju kao prvi korak ka čvrstom, trajnom i vječnom miru", rekao je Tramp, dodajući da će "sve strane biti tretirane pravedno".

Zvaničnik Bijele kuće rekao je Anadoliji da se očekuje oslobađanje talaca u ponedjeljak. Tramp je takođe potvrdio da razmatra posjetu Egiptu krajem nedjelje, nakon planirane posjete Vojnoj bolnici Volter Rid u petak.

Prema podacima palestinskih vlasti, izraelske operacije u Gazi od oktobra 2023. godine usmrtile su skoro 67.200 Palestinaca, uglavnom žena i djece, a enklava je gotovo potpuno razorena.

Američki predsjednik je rekao da će Gaza postati mnogo bezbjednije mjesto nakon sprovođenja mirovnog plana i da će zemlje u regionu pomoći u njenoj obnovi.

"Bićemo uključeni da im pomognemo da uspiju i da sve bude mirno – i mislim da će biti mirno", zaključio je Tramp.

