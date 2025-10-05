logo
Tramp objavio novu mapu Pojasa Gaze: "Kada Hamas potvrdi, primirje stupa odmah na snagu"

Tramp objavio mapu povlačenja izraelske vojske iz Pojasa Gaze.

Tramp objavio novu mapu Pojasa Gaze Izvor: EPA/JIM LO SCALZO/Menahem KAHANA / AFP / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp objavio je na svojoj društvenoj mreži "Truth social" mapu povlačenja izraelske vojske iz Pojasa Gaze. Hamas, palestinska militantna organizacija, prihvatila je sporazum o miru i nakon prihvatanja sporazuma, započeće se sa razmenom ratnih zarobljenika.

"Nakon pregovora, Izrael je pristao na početnu liniju povlačenja, koju smo pokazali i podijelili sa Hamasom. Kada Hamas potvrdi, primirje će ODMAH stupiti na snagu, razmjena talaca i zarobljenika će početi, i stvorićemo uslove za sledeću fazu povlačenja, što će nas približiti kraju ove katastrofe duge 3000 godina", naveo je Tramp.

Tramp je u petak 3. oktobra izdao ultimatum Hamasu. Rok im je dao do nedjelje do 18 časova po vašingtonskom vremenu da oslobode taoce i da se uključe u pregovore inače im prijeti odmazda.

Izraelski premijer Benjanim Netanjahu najavio je razmjenu talaca. U obraćanju građanima zahvalio se na velikoj pomoći Donaldu Trampu.

