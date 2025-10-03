Hamas prihvatio Trampov ultimatum: Spremni za mirovne pregovore i oslobađanje svih talaca

Hamas je pristao na mir u Pojasu Gaze.

Izvor: EPA/JIM LO SCALZO/Menahem KAHANA / AFP / Profimedia

Palestinska militantna organizacija Hamas je pristala na mirovni plan u Pojasu Gaze, piše "Rojters". Pristali su da oslobode sve žive taoce i da vrate tijela stradalih ratnih zarobljenika.

Prema njihovom saopštenju, spremni su da se putem posrednika momentalno uključe u mirovne pregovore. Dodaje se i da cijene napore svih islamskih i arapskih zemalja, kao i međunarodne zajednice i predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa.

Tramp je u petak izdao ultimatum Hamasu. Rok im je dao do nedjelje do 18 časova po vašingtonskom vremenu da oslobode taoce i da se uključe u pregovore inače im prijeti odmazda.

"Ubijali su i učinili živote nepodnošljivim, kulminiralo je masakrom 7. oktobra u Izraelu - bebe, žene, djeca, stari i mnogi mladi muškarci i žene, dječaci i djevojčice, koji su se upravo spremali da proslave svoje buduće živote zajedno. Kao odmazdu za napad 7. oktobra na civilizaciju, više od 25.000 Hamasovih boraca je već ubijeno.

Većina ostalih je opkoljena i u vojnom obruču, samo čekaju da dam naredbu 'krenite' da im životi budu brzo ugašeni. Što se ostalih tiče, znamo gde i ko ste, i bićete progonjeni i ubijeni.

Tražim da svi nevini Palestinci odmah napuste ovo područje potencijalne velike buduće smrti ka sigurnijim dijelovima Gaze. Svi će biti dobro zbrinuti od strane onih koji čekaju da pomognu.

Srećom po Hamas, njima će ipak biti dat još jedan poslednji pokušaj! Velike, moćne i veoma bogate zemlje Bliskog istoka, i okolnih oblasti, zajedno sa Sjedinjenim Državama Amerike, složile su se, uz saglasnost Izraela, za MIR, posle 3000 godina, na Bliskom istoku.

Ovaj dogovor takođe spašava živote svih preostalih Hamasovih boraca. I to je sjajan dokument za sve!

Imaćemo mir na Bliskom istoku na bilo koji način. Nasilje i krvoproliće će prestati.

Pustite taoce, sve taoce, uključujući tela onih koji su mrtvi, i to sad! Sa Hamasom mora biti postignut dogovor do nedjelje uveče do 18 časova po vašingtonskom vremenu.

Svaka država je pristala! Ako se ovaj dogovor o poslednjoj šansi ne postigne, pakao, kakav niko nije video, izbiće protiv Hamasa. Biće mira na Bliskom istoku na bilo koji način“, zaprijetio je američki predsjednik.