"Nismo dobili pisanu verziju, a ovo je naša crvena linija": Hamas odgovorio na Trampov plan za Gazu

Povodom plana američkog predsjednika Donalda Trampa za okončanje rata u Gazi, Hamas je saopštio da još nije primio pisanu verziju prijedloga i poručio da polaganje oružja za njih nije opcija, osim u slučaju rješenja koje garantuje nezavisnu palestinsku državu.

Hamas o Trampovom planu za mir na Bliskom istoku Izvor: EPA-EFE/MAHMOUD ZAKI

Povodom Trampovog plana za okončanje rata u Gazi, Hamas je saopštio da još nisu dobili pisanu verziju plana i da je polaganje oružja za njih crvena linija.

Visoki zvaničnik Hamasarekao je za Bi-Bi-Si da ta grupa nije primila nikakvu inicijativu o prekidu vatre od američkog predsjednika Donalda Trampaputem posrednika.

Zvaničnik je istakao da Hamas ostaje otvoren za proučavanje bilo kakvog prijedloga koji bi mogao da okonča rat u Gazi, ali je naglasio da svaki sporazum mora da štiti palestinske interese, osigura potpuno izraelsko povlačenje iz Gaze i dovede do završetka rata.

Na pitanje o polaganju oružja, on je rekao: "Polaganje oružja otpora je crvena linija sve dok okupacija traje. Pitanje naoružanja može se razmatrati jedino u okviru političkog rješenja koje jamči uspostavu nezavisne palestinske države u granicama iz 1967. godine."

Zvaničnik Hamasa Mahmud Mardavi izjavio je u ponedjeljak da palestinska grupa nije dobila pisanu verziju mirovnog plana za Gazu američkog predsjednika Donalda Trampa.

Izjavu je dao u intervjuu za televiziju Al Džazira i Mubašer TV nedugo nakon zajedničke konferencije za novinare Trampa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua na kojoj je Netanjahu prihvatio plan.

(MONDO)

