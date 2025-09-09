Zbog ovih 5 ljudi su odjekivale eksplozije u Dohi: Izrael nije slučajno napao Katar (Foto)

Katar je bio medijator u pregovorima Izraela i Hamasa. U trenutku napada, u Dohi je počeo sastanak vrha Hamasa.

Izvor: Ali Altunkaya / AFP / Profimedia

Izrael je danas napao vrh Hamasa u Dohi, prijestonici Katara. Prema saznanjima "Jerusalem Post-a", meta napada bilo je vođstvo Hamasa, palestinske militantne organizacije.

Mete su bili svi lideri Hamasa koji se smatraju odgovornim za početak napada na Izrael 7. oktobra 2023. godine kada je Hamas izveo raketni napad iz Pojasa Gaze na Izrael. Glavna meta bio je lider Hamasa Kalil al-Haja, ali nije zvanično potvrđeno da je ubijen.

NOW - Israel strikes Hamas leaders in Doha, Qatar.pic.twitter.com/l0pAHA4qbB — Disclose.tv (@disclosetv)September 9, 2025

Zašto je Izrael napao Katar?

Katar je dosad bio medijator (posrednik) u mirovnim pregovorima Izraela i Hamasa. Doha je predstavljala "neutralnu lokaciju" na kojoj su se sastajale dvije delegacije, prenosi "Skaj Njuz".

Dosad je bilo uspostavljeno kratko privremeno primirje u Novembru 2023. kada su borbena dejstva bila obustavljena na sedam dana. Razmjenjeno je oko 100 zarobljenika, a u međuvremenu su neke države optužile Katar da indirektno radi za Hamas zbog pružanja "zaštite teroristima".

U trenutku napada, u Dohi je održan sastanak vrha Hamasa. Sastanku su prisustvovali Kalil al-Haja, Kaled Mašal, Muhamad Darviš, Razi Hamad i Izat al-Risak, javlja "Skaj Njuz". Saudijska televizija "Al Arabija" je javila da je Al-Haja ubijen, ali kao što smo već naveli, nema još uvijek zvaničnih podataka o tome.