Izrael totalno izgubio kompas, napao i Katar: Jezive eksplozije odzvanjaju u Dohi (Video)

Autor mondo.ba
Izrael je, prema tvrdnjama izraelskog izvora za CNN, izveo napad na vođstvo Hamasa u Dohi, nakon što je u glavnom gradu Katara odjeknula eksplozija, što bi mogao biti prvi izraelski napad na teritoriji te zalivske države.

Izrael napao Katar Izvor: Youtube/printScreen

Izrael je izveo napad na vođstvo Hamasa u Dohi, rekao je izraelski izvor za CNN, nakon što je u glavnom gradu Katara odjeknula eksplozija. Izvor nije precizirao ko je bio meta napada, ali vođe Hamasa već godinama koriste Dohu kao sjedište izvan Gaze. U ponedjeljak se glavni pregovarač Hamasa, Halil Al-Haja, sastao sa katarskim premijerom, šeikom Muhamedom bin Abdulrahmanom Al-Tanijem, u Dohi. Ovaj napad izgleda kao prvi put da je Izrael sproveo vojnu operaciju na teritoriji Katara.

 (MONDO) 

Izrael Katar napad

