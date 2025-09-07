logo
Janis Adetokunbo pokazao moć: Poznati svi parovi četvrtfinala Eurobasketa!

Janis Adetokunbo pokazao moć: Poznati svi parovi četvrtfinala Eurobasketa!

Autor Dragan Šutvić
0

Reprezentacija Grčke pobijedila je uporni Izrael u posljednjem meču osmine finala Evropskog prvenstva u Rigi. Poznati svi parovi četvrtfinala.

Eurobasket 2025 Grčka pobijedila Izrael Izvor: BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia

Reprezentacija Grčke pobijedila je "žilavi" Izrael (84:79) u uzbudljivoj završnici osmine finala i zakazala svoj četvrtfinalni meč, evropski "klasik", protiv Litvanije. Sjajni vođa Grka Janis Adetokunbo ubacio je 37 poena uz devet skokova, a ovo su definitivni parovi četvrtfinala Eurobasketa:

  • Litvanija - Grčka, 9. septembar
  • Turska - Poljska, 9. septembar
  • Njemačka - Slovenija, 10. septembar
  • Finska - Gruzija, 10. septembar

Grci su vodili od početka do kraja utakmice, u kojoj su početkom posljednje četvtine imali vođstvo od 13 poena (75:62), ali su ipak Izraelci našli način da se vrate. Jovel Zusman je na 34 sekunde do kraja utakmice pogodio koš poslije ofanzivnog skoka za "minus 6", potom je Aleksandros Samodurov izgubio loptu i dao novu nadu Izraelu, ali bilo je prekasno za čudesan preokret.

U poraženom timu je NBA as Deni Avdija ubacio 23 poena uz četiri ubačene trojke iz osam pokušaja, centar Roman Sorkin dodao je 15, plejmejker Jam Madar 10 (uz šut za tri poena 0/5), ali Janisova Grčka bila je ipak preveliki zalogaj za njih.

Grčka: Dorsi 4, Larencakis, Toliopulos 5, Slukas 11, Kalaicakis 4 (5 sk), Papanikolau 8, Kacivelis, Samodurov 7, J. Adetokunbo 37 (10 sk), K. Adetokunbo 4, T. Adetokunbo.

Izrael: Karington 9, Segev, Avdija 22, Sorkin 15 (6 sk), Timor 2 (5 as), Madar 10 (5 as), Menko, Levi 2, Burg, Ginat 15, Zosman 4, Palatin.



