Luka Dončić ubacio 42 poena i odveo Sloveniju u četvrtfinale Eurobasketa

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
1

Slovenija pobijedila Italiju u osmini finala Eurobasketa i ušla u četvrtfinale protiv Njemačke.

slovenija pobijedila italiju doncic ubacio 42 poena Izvor: LUKASZ SKWIOT/CYFRASPORT / imago sportfotodienst / Profimedia

Reprezentacija Slovenije plasirala se u četvrtfinale Eurobasketa pobjedom protiv Italije u Rigi. Spektakularni Luka Dončić ubacio je čak 42 poena protiv Azura i predvodio ekipu do trijumfa za plasman među najboljih osam, gdje će naredni rival Slovenije biti prvak svijeta - Njemačka.

Već do poluvremena Dončić je ubacio čak 30 poena, a onda je u nastavku sa saigračima jedva odbio veliki nalet Italijana. Ipak, uspio je i zato je Slovenija ponovo jedna od osam najboljih reprezentacija u Evropi.

Lider reprezentacije Italije Simone Fontekio ubacio je 22 poena, mučio se sa faulovima i malo je nedostajalo da u posljednjim trenucima napravi čudesan preokret. Iako su Slovenci početkom posljednje četvrtine vodili 75:58, Azuri su se vratili na posjed zaostatka.

U tako tijesnom finišu, Fontekio je promašio trojku za izjednačenje na 78:78, a onda je pogodio sa distance, iz ćoška, daleku "dvojku" za poen razlike - 77:78. Na njegovu žalost, uslijedio je peti faul Saliua Nijanga, koji je Dončić kaznio iskorišćenim slobodnim bacanjima (15/16 na utakmici) i tu je bio kraj.

Iako su izabranici selektora Đanmarka Poceka svjesno rizikovali u odbrani, udvajavši Luku Dončića i dopuštajući ostalim igračima da šutiraju, to im na kraju nije donijelo pobjedu kada se odlučivalo. Jesu Slovenci postali stegnuti, Klemen Prepelič promašio je dva bacanja u završnici, a Rok Radovič trojku iako je bio potpuno usamljen, ali je čudesna Dončićeva partija bila prevelika prepreka za Italijane.

Ovom utakmicom završena je reprezentativna karijera čuvenog Italijana Danila Galinarija (37), koji je na oproštaju od reprezentacije poslije 18 godina ubacio 10 poena za 11:43 minuta na terenu.

(MONDO)

Tagovi

Luka Dončić košarka Eurobasket 2025 Slovenija Italija

Banjalučanin

Tata igre.

