Luka Dončić ubacio 30 poena za poluvrijeme na Eurobasketu!

Nabolji igrač Slovenije zaigrao čudesno u osmini finala Eurobasketa protiv Italije. Za prvih 20 minuta košarke ubacio je čak 30 poena.

Luka Dončić na Eurobasketu u Rigi pokazuje zašto je najbolji igrač svijeta uz Nikolu Jokića. Do kraja prvog poluvremena utakmice svoje Slovenije protiv Italije u osmini finala (50:40), čudesni as ubacio je čak 30 poena. Italijani mu nisu mogli ništa, kao što mu niko ne može ništa kada zaigra kako samo on zna.

Za samo 16 minuta i 48 sekundi na terenu, Dončić je ubacio svih pet šuteva za dva poena, četiri od osam šuteva za tri i iskoristio povrh toga osam od devet slobodnih bacanja. Uz to je podijelio i pet asistencija.

Ne može se reći da Luka nije blistao i u grupnoj fazi Eurobasketa, jer je bio prvi strijelac turnira sa 32,4 poena po meču, ubacivao je 39 Francuskoj, 37 Izraelu, 34 Poljskoj... Međutim, ponovo je našao način da ostavi sve ljubitelje košarke bez teksta i daha.

Kako samo daleko djeluje pripremni meč Srbije i Slovenije u Beogradskoj areni, u kojem su "orlovi" u generalnoj probi za Eurobasket pregazili Dončića i saigrače, a Luka završio meč sa 17 poena, što je prema njegovim kriterijuma veoma skroman učinak. Danas, kada se reprezentacija Srbije vratila kući, Dončić je preuzeo na svoja leđa čitav tim i poveo ga ka četvrtfinalu.

Za to vrijeme, selektor Italije Đanmarko Poceko u svom stilu je energično vodio utakmicu, komandovao mladom Saliju Nijangu (21) kako bi mogao da čuva Slovenca, ali malo toga je dalo značajne rezultate. Kada je Luka u svojoj "zoni", od njega nema odbrane. Samo u prvoj četvrtini ubacio je nestvarna 22 poena.

Pogledajte kako je igrao Luka protiv Italjie, za plasman u četvrtfinale i meč protiv Njemačke 10. septembra.

