Goran Dragić je bivši: Luka Dončić ispisao istoriju

0

Slovenac Luka Dončić slavi novo dostignuće nakon maestralne partije protiv Izraela.

luka dončić Izvor: fiba.basketball

Slovenački košarkaš Luka Dončić odigrao je maestralan meč protiv Izraela u posljednjem kolu Grupe D Evropskog prvenstva. On je postigao 37 poena, 11 skokova i 9 asistencija i tako ostao nadomak drugog tripl-dabla na turniru. Ipak, uspio je da stigne do jednog velikog rekorda u nacionalnom dresu.

As Lejkersa je postao najbolji strijelac slovenačke reprezentacije u istoriji, a na vrhu vječne liste prestigao je Gorana Dragića koji je imao sakupljenih 1095 poena. Luka ga je prestigao za pet i stigao do magične brojke - 1100.

Statistika Luke Dončića

Slovenac je u pet mečeva u grupnoj fazi Eurobasketa tri puta postizao 30+ poena, protiv Izraela, Francuske i Poljske koje su takođe obezbijedile plasman u osminu finala. Protiv Belgijanaca je postigao tripl-dabl i postao tek peti igrač u istoriji Evropskih prvenstava kojima je to pošlo za rukom. Ipak, najimpresivniji meč je odigrao protiv Belgijanaca kada je postigao 26 poena, 11 skokova i 10 asistencija.

