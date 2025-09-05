"Niko ne može da me zaustavi": Alperen Šengun ni da spomene Jokića, izabrao njegovog najvećeg rivala

Turčin Alperen Šengun visoko poletio poslije partija na Eurobasketu.

Izvor: Eurobasket/X/Printscreen

Košarkaši Turske uspjeli su da savladaju selekciju Srbije i kao prvi u grupi obezbijede osminu finala Eurobasketa. Svi su čekali NBA okršaj trostrukog MVP-ja NBA lige Nikole Jokićai Alperena Šenguna koji je ovog puta izašao kao pobjednik iz duela sa najboljim centrom na svijetu.

Jokić je postigao 22 poena, devet skokova i četiri asistencije, dok je Šengun zablistao sa 28 poena, 23 skoka i 8 asistencija. Slavili su Turci na čelu sa Erginom Atamanom kao da su već osvojili Evropsko prvenstvo, a vidjelo se koliko je asu Hjustona bilo stalo da se pokaže u ovom duelu. Burno je proslavljao poene, žalio se na sudije, tražio da se provjeri svaka lopta i na kraju je presećan napustio teren.

Na zvaničnom nalogu Eurobasketa objavljen je vidio na kome Šengun odgovara na zanimljiva pitanja, ali je svojim odgovorima pokazao koliko nema respekta prema rivalima.

Upitan je ko je najteži igrač za čuvanje u NBA ligi?

"Ima dosta teških igrača za čuvanje u NBA, rekao bih da je Džoel Embid jedan od najtežih", kaže Šengun.

Na pitanje ko je najbolji defanzivni igrač protiv koga je igrao?

"Nisam se do sada susreo sa najboljim defanzivcem. Ako imam svoj dan, mislim da ne može niko da me čuva", rekao je Turčin.

Nadimak "Bejbi Jokić" ga frustrira

Zbog sličnog stila igre i talenta koji demonstrira na terenu dobio je nadimak "Bejbi Jokić" koji mu nije smetao na startu karijere, ali već sada, ne želi da ga tako zovu.

"Da li je to kompliment za mene? Da, to je zato što igramo sličnu košarku, ali kada sam prvi put došao ovdje i rekli mi to - značilo mi je, ali hoću i sopstveno mjesto u NBA. Kad dođem u neke godine ne bih volio da me zovu bejbi Jokić, ajde još sam mlad, ali kada odrastem - neću to da čujem", poručio je Šengun o Jokiću jednom prilikom.

Nema sumnje da poštuje sve ono što radi Somborac, ali želi sam da gradi svoj put.