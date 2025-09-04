logo
Aleksandar Lazić plakao poslije pobjede BiH: Suze od sreće jednog od heroja istorijskog uspjeha

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Aleksandar Lazić se slomio pod emocijama poslije velike pobjede sa Bosnom i Hercegovinom

Aleksandar Lazić Izvor: KOSTAS PIKOULAS / imago sportfotodienst / Profimedia

Krilni košarkaš Bosne i Hercegovine Aleksandar Lazić ponovo je bio važan dio tima koji je ostvario veliki rezultat  -pobjedu protiv Gruzije na Eurobasketu za plasman u osminu finala u Rigi.

Ubacio je 13 poena, uključujući i dvije jako bitne trojke, pa i onu presudnu u finišu meča. Na taj način, pogurao je ekipu ka trećem trijumfu na Evropskom prvenstvu, za plasman i uspjeh kakav Bosna i Hercegovina nije ostvarila 32 godine.

Poslije meča je plakao od sreće u razgovoru sa novinarima.

"Posebne emocije. Borili smo se 40 minuta, nismo odustajali, iako smo imali padove u igri. Gruzija se vratila, naravno. Jak su protivnik, teško je igrati svih 40 minuta na tom nivou, ali izdržali smo do kraja. Hvala svim navijačima. Idemo dalje, korak po korak. Nećemo stati na ovome", rekao je Lazić.

Proveo je novinare i kroz svoju odlučujuću trojku na tri i po minuta do kraja meča.

"Desilo se da sam vidio Nurkića ispod koša. Razmišljao sam, napravio dribling, a onda sam pogodio trojku. Bio sam siguran u sebe i pogodio sam. Da i nas malo krene šut, jer cijelo prvenstvo kuburimo s njim. Dobro je da se otvorilo kad je bilo najpotrebnije", dodao je Lazić.

Bosna i Hercegovina i dalje ne zna da li će u sljedeću fazu sa treće ili četvrte pozicije, a u osmini finala mogući protivnici su joj Francuska, Izrael ili Poljska.

Tagovi

zmajevi Eurobasket 2025 reprezentacija BiH košarkaši BiH Aleksandar Lazić

