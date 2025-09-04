Nurkić nakon velikog uspjeha citirao Halida Bešlića: "Kad smo stigli ovdje, svi su odustali od nas"

Jusuf Nurkić govorio je nakon pobjede koja je "zmajeve" odvela u osminu finala Eurobasketa.

Izvor: fiba.basketball

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine srušila je Gruziju u ključnoj utakmici na Eurobasketu i plasirala se u osminu finala.

Sjajno šutresko izdanje osiguralo je „zmajevima“ prvi plasman u nokaut fazu Evropskog prvenstvo nakon 32 godine, a izabranike Adisa Bećiragića predvodio je Jusuf Nurkić sa 15 poena i 12 skokova.

Nurkić je danas igrao sjajno u odbrani, a nakon meča dao je izjavu za Arenu sport. Tom prilikom citirao je pjesmu Halida Bešlića. Govorio je i o činjenici da su „zmajevi“ bili otpisani i prije početka turnira.

„Moram da kažem zbog Halida Bešlića. Ovo je bilo jače od okova teže od lanaca. Stvarno smo igrali dobro. Kad smo stigli ovdje, svi su odustali od nas. Bio je neki pesimizam, da nećemo izgurati. Ja sam vjerovao kada sam vidio to zajedništvo kada smo imali te problema sa povredama i svim. Kastaneda, naš Musa isto, znali smo da imamo i dalje kvalitet da možemo dalje proći“, rekao je Nurkić, a onda se okrenuo današnjoj utakmici.

„Od mene se očekuje da zatvorim reket, igram odbranu, da pogodim i rasteretim malo. Kada vidite koliko je reket kada ljudi uđu unutra i kada se reket smanji, imao sam osjećaj da je uvijek nekih 15 igrača unutra. Moji saigrači su uradili fenomenalne stvari za mene i Bosnu i Hercegovinu. Mnogo stvari ljudi ne znaju, Amar Alibegović igra povrijeđen, ali stvarno svako od nas je uradio nešto za ovaj uspjeh. Neka se skinulo ovo sa leđa da nismo napravili ništa 30 godina i prošli u drugi krug. Mnogo puta smo bili blizu, koliko zasluženo i koliko nezasluženo. Neko ide sa jednom pobjedom, ali njihova je to sreća, a naša nafaka da moramo pobijediti tri utakmice. Svaka čast svim momcima, definitivno smo napravili najbolju stvar za našu zemlju“, rekao je Nurkić i dodao:

„Znamo kako je to sa BiH. Osuđena na propast pa preživimo, osuđena na ovo ili ono, a uvijek se uzdignemo. Kada nam sve oduzmu mi nađemo taj motiv više da napravimo nešto. Drago mi je zbog svih nas ovdje, koji smo odvojili vrijeme. Ljudi misle da je to lagano, kakvi su naši uslovi ja to godinama govorim. Ne zato što nekoga ne volim, nego zato što svi reprezentativci i generacije u BiH zaslužuju da imaju opremu i uslove koji su normalni. Evo ostavićemo to za neki drugi put, a ja bih još jednom čestitao svim svojim saigračima na fenomenalnoj borbi i znali smo da smo bolji, ali moramo to i pokazati.“

Francuska, Poljska ili Izrael

Za kraj Nurkić je govorio i o potencijalnim protivnicima u osmini finala Eurobasketa. To će biti Poljska, Francuska ili Izrael.

„Iskreno ja bih volio Poljsku. Iskreno ja još imam pik lični na njih, jer smo izgubili tamo u Poljskoj. Zbog neprospavanih noći bih volio Poljake. Francuzi su imali isto neki peh sa povredama, ali generalno da smo ekipa koja zaslužuje respekt. Mi nećemo puno govoriti o sebi, ali znamo da možemo svakog dobiti kada smo pravi i to smo pokazali više puta. Idemo u Rigu sa nadom da možemo dalje“, zaključio je Nurkić.

Šta kaže Adin Vrabac

Izvor: fiba.basketball

Dosta dobrih 18 minuta odigrao je i Adin Vrabac koji je postigao 10 poena sa dvije pogođene trojke iz isto toliko pokušaja.

„Volim ove utakmice, volim kad je bitno. Bilo mi je bitno da se zapiše da smo mi generacija koja je napravila taj istorijski uspjeh. Uz podršku najbližih ljudi, svog kondicionog trenera i supruge, čitav dan je juče bio u fokusu za današnju utakmica. Da se odigra što bolje i ostvari ovaj rezultat. Rasli smo iz utakmice u utakmicu i mi smo znali da ćemo to krunisati danas. Imali smo mali pad, ja sam pogriješio dva puta. Nismo sumnjali, nastavili smo dalje i iskontrolisali to do kraja“.

O dvije pogođene trojke je rekao:

„Cijelo ljeto radim sa Gordanom Firićem i zaista on je dosta uticao da mi pomogne nekim vježbama i došlo je kao nagrada kada najviše trebalo.“