Nakon 32 godine "zmajevi" su u osmini finala Eurobasketa!

Izvor: fiba.basketball

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine plasirala se u osminu finala Eurobasketa nakon pune 32 godine! "Zmajevi" su u ključnoj utakmici savladali Gruziju rezultatom 84:76 i čekirali kartu za Rigu!

Stigla je reprezentacija BiH na Kipar desetkovana povredama i unaprijed otpisana, ali su "zmajevi" upisali tri pobjede i osigurali mjesto u završnici prvenstva. Tamo će igrati protiv Izraela, Poljske ili Francuske!

BIH - GRUZIJA 84:76 (20:15, 27:20, 20:27, 17:14)

"Zmajevi" su utakmicu otvorili sa dvije vezane trojke, a onda je treću pogodio i Nurkić za 10:4. Nakon prvih 10 minuta bilo je 20:15 za BiH. Prednost je drugoj četvrtini nastavila da raste, a prvi put su "zmajevi" imali dvocifrenu prednost nakon poena Vrapca za 33:22.

Pogađala je Bosna iz svih pozicija, izvan linije 6,75, sa linije penala, sa poludistance. Može se slobodno reći da su izabranici Adisa Bećiragića odigrali najbolje napadačko poluvrijeme na Eurobasketu. Na kraju je i Aleksandar Lazić pogodio trojku za velikih 47:35

A onda je došla treća četvrtina koja je pripala Gruziji. Prednost se istopila na samo pet poena pred posljednjih 10 minuta, iako su "zmajevi" imali i +15.

Nisu Gruzijci stali ni na početku posljednje četvrtine te su uspjeli da izjednače trojkom Boldvina pri rezultat 69:69. Pet minuta prije kraja Roberson je pogodio šut za tri (76:71), a onda je Lazić svojom trojkom za 80:71 prelomio meč!

BiH: Nurkić 15 (12 sk), Roberson 15 (5 as), Alibegović 2, Arslanagić, Atić 11 (7 as), Halilović, Gegić 9, Penava, Lazić 13, Hrelja, Vrabac 10, Kamenjaš 9

Gruziija: Andronikašvili 2, Mamukelašvili 20, Jintčaradze, Burjanadze, Šermadini 2, Sanadze 13, Korsantija, Šengelija 6, Bitadze 15, Boldvin 18, Očkihidze