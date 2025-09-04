Nakon 32 godine "zmajevi" su u osmini finala Eurobasketa!
Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine plasirala se u osminu finala Eurobasketa nakon pune 32 godine! "Zmajevi" su u ključnoj utakmici savladali Gruziju rezultatom 84:76 i čekirali kartu za Rigu!
Stigla je reprezentacija BiH na Kipar desetkovana povredama i unaprijed otpisana, ali su "zmajevi" upisali tri pobjede i osigurali mjesto u završnici prvenstva. Tamo će igrati protiv Izraela, Poljske ili Francuske!
BIH - GRUZIJA 84:76 (20:15, 27:20, 20:27, 17:14)
"Zmajevi" su utakmicu otvorili sa dvije vezane trojke, a onda je treću pogodio i Nurkić za 10:4. Nakon prvih 10 minuta bilo je 20:15 za BiH. Prednost je drugoj četvrtini nastavila da raste, a prvi put su "zmajevi" imali dvocifrenu prednost nakon poena Vrapca za 33:22.
Pogađala je Bosna iz svih pozicija, izvan linije 6,75, sa linije penala, sa poludistance. Može se slobodno reći da su izabranici Adisa Bećiragića odigrali najbolje napadačko poluvrijeme na Eurobasketu. Na kraju je i Aleksandar Lazić pogodio trojku za velikih 47:35
A onda je došla treća četvrtina koja je pripala Gruziji. Prednost se istopila na samo pet poena pred posljednjih 10 minuta, iako su "zmajevi" imali i +15.
Nisu Gruzijci stali ni na početku posljednje četvrtine te su uspjeli da izjednače trojkom Boldvina pri rezultat 69:69. Pet minuta prije kraja Roberson je pogodio šut za tri (76:71), a onda je Lazić svojom trojkom za 80:71 prelomio meč!
BiH: Nurkić 15 (12 sk), Roberson 15 (5 as), Alibegović 2, Arslanagić, Atić 11 (7 as), Halilović, Gegić 9, Penava, Lazić 13, Hrelja, Vrabac 10, Kamenjaš 9
Gruziija: Andronikašvili 2, Mamukelašvili 20, Jintčaradze, Burjanadze, Šermadini 2, Sanadze 13, Korsantija, Šengelija 6, Bitadze 15, Boldvin 18, Očkihidze
KRAJ!
40' NEMA POENA GRUZIJE! 84:76
Bitadze peta lična.
40' LAZIĆ ZAKUCAVA! 84:76
40' ROBERSON! 82:74
40' Tajm-aut Bećiragića!
Još 46,8 sekundi do kraja. Napad i +6 za BiH. Imamo osam sekundi za šut.
40' Poeni Boldvina - 80:74
Ponovo nismo iskoristili napad, kaznio je to Boldvin.
39' Promašuje Roberson, ali...
Okliznuo se Mamukelašvili, lopta za BiH ponovo! 80:72 na 1.35 prije kraja.
38' Pogađa jedno! 80:72
38' Dva bacanja za Mamukelašvilija
38' Gubi loptu i Nurkić
Napravio je i faul nakon toga.
38' Sjajna odbrana Nurkića! 80:71
Bitadze gubi loptu! Novi napad za BiHIzvor: fiba.basketball
37' Sanadze ne pogađa za tri!
Ali ne poentira ni Nurkić.
37' TROJKA LAZIĆA! 80:71
Prisljen je Lazić bio da šutira i pogodio! Aleksandar Džikić traži još jedan tajm-aut! 3.32 do kraja.
37' Lopta za BiH!
Minut je trajao napad Gruzije, a na kraju ispala je lopta Sanadzeu.
36' Loš pas Atića, čita to Šengelija
35' Lazić pogađa jedno bacanje - 77:71
Napad za "zmajeve".
35' Nesportski faul Bitadzea!
Nurkić sjajno brani, a Bitadze povlači Lazića u kontri!
35' ROBERSON! Trojka za 76:71
Trojka Robersona preko Boldvina! Tajm-aut zove selektor Gruzije
34' Greška Atića - 73:71
Sjajna finta Atića, a onda mu je ispala lopta.
33' Mamukelašvili za 71:71
Na drugoj strani poentira Nurkić - "zmajevi" na +2
33' Roberson siguran, Nurkić polovičan - 71:69
33' Tehnička za klupu Gruzije!
Imaćemo tri slobodno bacanja
33' Gruzijci izjednačuju! 69:69
Boldvin pogađa za izjednačenje
32' Nurkić promašuje za tri!
Novi napad za Gruziju!
32' Gruzijci na -3!
Boldvin pogađa za 69:66
31' Šengelija pogađa dva bacanja - 69:64
31' Autokoš Šengelije - 69:62
Skočili su Nurkić i Šengelija, a Gruzija loptu ubacio u svoj koš.
IPAK 67:62!
Kamenjaš je dirao loptu nakon sirene i sudije su priznale koš. Nevjerovatan potez Kamenjaša, lopta nije išla u koš - 67:62
- Kraj treće četvrtine -
Pred posljednjih deset minuta rezultat je 67:60.
30' Lazić iz driblinga! 67:60
30' Bitadze pod košem - 65:60
29' Boldvin sa poludistance
Pogađa Nurkić na drugoj strani - 65:58
29' Kamenjaš siguran - 63:56
Kamenjaš koristi dva slobodna bacanja.
28' Trojka Sanadzea! 61:56
28' Kamenjaš! 61:53
Sjajan pas Atića i zicer za Kamenjaša.
28' Poeni Šengelije - 59:53
28' Gegić gubi loptu
Zaletio se Gegić, biće napad za Gruziju
27' Gruzijci na jednocifrenom zaostatku! 59:51
Bećiragić zove tajm-aut
27' Uzvraća Mamukelašvili - 59:49
26' Trojka Gegića! 59:46Izvor: fiba.basketball
26' Kakva blokada Atića
Atić sjajno blokira Šengeliju!
25' Trojka Mamukelašvilija! 56:46
25' Dvije greške Robersona
Pogriješio je Roberson nakon čega je Mamukelašvili pogodio, a onda je pogriješio još jednom i ide na klupu.
24' VRABAC! 56:41
Prošao je Mamukelašvili pored Vrapca i položio, ali Vrabac na drugoj strani pogađa trojku!
23' ROBERSON! 53:39
Još jedna trojka Robersona!
22' Bitadze pogađa dva bacanja - 50:39
22' Alibegović zaustavljen na zakucavanju!
Sjajan pas Nurkića, ali nije uspio Alibegović da zakuca.
22' Trojka Robersona! 50:37
Početak drugog poluvremena u znaku Džona Robersona.Izvor: fiba.basketball
21' Sanadze pogađa oba bacanja - 47:37
Odlična pritisak Robersona, lopta za BiH. U nastavku griješi Atić, ali Roberson krade još jednu loptu.
21' Nesportski faul Alibegovića!
21' Sudije gledaju snimak
Dosuđen je faul Alibegoviću, a sada sudije provjeravaju snimak.
21' Nastavljamo
Nurkić zaustavlja Gruzijce u prvom napadu u drugom dijelu.
STATISTIKA
Kod BiH je najefikasniji Edin Atić sa 11 poena. Jusuf Nurkić ima osam, dok je Adin Vrabac na sedam. Šest poena ima Amar Gegić dok po pet imaju Lazić i Kamenjaš. Džon Roberson je pogodio jednu trojku, a Amar Alibegović je stao na dva poena.
Kod Gruzije najefikasini je Bitadze sa devet poena dok su Boldvin i Mamukelašvili postigli po sedam.Izvor: fiba.basketball
- KRAJ PRVOG POLUVREMENA -
"Zmajevi" na poluvremenu vode sa 47:35.
20' Trojka Lazića! 47:35
19' Sanadze! 44:35
Roberson nije pogodio za tri, ali jeste Sanadze.
19' Atić promašuje
Nije pogodio Atić sada za tri, ali se Nurkić izborio. Biće lopta za BiH
19' Slobodna bacanja za Bitadzea
Pogodio je samo jedno - 44:32
19' Atić za tri pod faulom! 44:31
Pogodio je i bacanje Atić!
17' ROBERSON!
Roberson pogađa trojku! "Zmajevi" vode 40:29.Izvor: fiba.basketball
17' Poeni za Atića - 37:29
Ušao je Atić u igru i odmah pogodio.
16' Promašaj Gegića - 35:29
Pokušao je Gegić za tri ali nije bio precizan. Mamukelašvili na drugoj strani pogađa za dva. Bećiragić zove tajm-aut.
16' Nurkić!
Nurkić poentira 35:25.Izvor: fiba.basketball
15' Sanadze pogađa trojku - 33:25
15' Vrabac nakon kontre! 33:22
14' Sjajna odbrana Nurkića
Gruzijci ne mogu do poena, ali ne može ni Alibegović.
14' Šermadini zakucava - 31:22
Roberon u narednom napadu promašuje šut za tri. BiH ispunila bonus.
13' Gegić krade loptu i polaže!
"Zmajevi" vode 31:20
13' Vrabac za tri! 29:20
Aleksandar Džikić primoran da zove tajm-aut!
12' Mamukelašvili pa Gegić - 26:20
Po dva brza poena na obje strane
12' Sjajna asistencija Gegića! 24:18
Poeni za Kamenjaša.
11' Boldvin 3/4 - 22:18
Pogodio je Boldvin tri od četiri slobodna bacanja.
11' Tehnička za Atića
Faulirao je Atić Boldvina na šutu za tri i još dobio tehničku
11' Pogodak Vrapca
Vrabac iz teške pozicije pogađa - 22:15
- Kraj prve četvrtine -
"Zmajevi" nakon prvih 10 minuta vode sa 20:15!
10' Gegić siguran - 19:12
9' Promašuje Roberson za tri!
Ostaje 17:12. Odbranila se BiH u narednom napadu, a Gegić će imati dva slobodna bacanja.
8' Poeni Alibegovića - 17:12
8' Bitadze sa poludistance - 15:12
7' Još jedna trojka Nurkića! 15:10
Sam je ostao Nurkić i pogodio.
6' Andronikašvili poentra - 12:10
Izgubio je Roberson loptu, a Gruzijci stigli do poena. U narednom napadu Lazić promašuje za tri. Na terenu je Gegić umjesto Atića.
5' Polaganje Lazića i zakucavanje Bitadzea - 12:8
5' Šengelija promašuje dva bacanja - 10:6
Bitadze je poentirao, "zmajevi" izgubili loptu, a Šengelija promašio dva bacanje
4' Trojka Nurkića - 10:4!
BiH ima tri trojke i četiri pokušaja na otvaranju meča.
3' Atić na liniji za slobodna bacanja
Dva bacanja imao je Atić i pogodio jedno - 7:4. Ukrao je Atić loptu u nastavku, ali nije pogodio Roberson.
3' Poeni Boldvina - 6:4
2' Trojka i Atića! 6:2
1' Trojka Kamenjaša!
Šengelija na drugoj strani pogađa za 3:2.
1' Bitadze otvara meč pormašajem
Promašio je Bitadze šut za tri.
1' Počinjemo!
Prvi napad za Gruziju.
Petorke:
BIH: Nurkić, Roberson, Atić, Lazić i Kamenjaš
GRUZIJA: Mamukelašvili, Sanadze, Šengelija, Bitadze i BoldvinIzvor: fiba.basketball
Pobjeda vodi "zmajeve" u osminu finala
Izabranici Adisa Bećiragića bi eventualnim trijumfom obezbijedili prolaz u osminu finala Eurobasketa, dok bi Gruzija mogla dalje i u slučaju poraza od "zmajeva". Kako bi se to ostvarilo, bilo bi potrebno da Grčka večeras savladala Španiju.
Obje reprezentacije na omjeru 2-2
Bosna i Hercegovina upisala je dvije pobjede na Eurobasket 2025 (Kipar i Gruzija) te dva poraza - od Italije i Španije. S druge strane Gruzijci su takođe savladali Kipar, ali i Španiju dok su doživjeli poraze od Italije i Grčke.Izvor: fiba.basketball
Dobro došli
