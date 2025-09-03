logo
"Oni šutnu, vi čekate da moj rahmetli babo skoči": Bosanci su hit Eurobasketa, ovaj tajm-aut je obišao region

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Adis Bećiragić je bio nezadovoljan skokom u napadu Bosne i Hercegoine pa je opet pominjao "svog rahmetli babu." Pamtiće se ovaj tajm-aut dugo.

Adis Bećiragič tajmaut Izvor: X/Bosnian Football/printscreen

Bosna i Hercegovina je napravila jedno od najvećih iznenađenja na Eurobasketu kada je sa 80:77 savladala Grčku u četvrtom  kolu grupne faze, a selektor Adis Bećiragić je tokom ovog meča nekoliko puta morao da interveniše i uspio je da spriječi poraz svog tima i preokret Grčke.

To mu nije uspjelo na meču sa Italijom, kada se Bosna i Hercegovina držala do sredine treće četvrtine, a na kraju je izgubila 96:79. Na tom meču največi problem tima bio je defanzivni skok, što je selektor vrlo slikovito opisao na jednom tajm-autu u trečoj četvrtini.

"Imamo problem sa skokom u napadu. imamo šest poena iz skoka u napadu. Kad oni šutnu loptu svi čekaju da moj rahmetli babo skoči. Ne može tako. Morate ići na skok. Vas trojica ste bili maloprije, tri bijela igrača i lopta vam je prošla. Nije samo dovoljno da se zagradi, treba ići prema lopti. Jel' lopta vas preskače. Znači izgubili smo kontrolu skoka. Sve je idealno, osim skoka."

Poslušajte i pogledajte kako je to izgledalo:

BIH je nadomak prolaza dalje

Poslije ubjedljviih proaza od Italije i Španije, ali i pobjeda nad Kiprom i Grčkom, sada Bosna i Hercegovina čak može da bude i treća u grupi. Svakako moraju da u posljednjem kolu pobijede Gruziju kako bi prošli dalje, tako da im u slučaju poraza pobjeda nad Grčkom neće značiti ništa.

Tagovi

zmajevi reprezentacija BiH košarkaši BiH Eurobasket 2025 Adis Bećiragić

