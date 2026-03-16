"Luka, stani, ne možeš tako": NBA insajder otkrio da li će Jokić i Dončić igrati zajedno

Poznati novinar Brajan Vindhorst progovorio je o mogućnosti da Nikolu Jokića i Luku Dončića gledamo u istom timu.

Izvor: Imagn Images / Sipa USA / Profimedia

Ljubiteljima košarke u Srbiji i Sloveniji često padne na pamet misao - šta bi bilo kada bi dvojica najdominantnijih evropskih igrača u NBA, Nikola Jokić i Luka Dončić igrali u istom timu? Ne pokreću spekulacije samo navijači, u posljednje vrijeme se u košarkaškim krugovima šuškalo da bi to moglo da se obistini. Na tu temu je govorio i poznati košarkaški analitičas sa ESPN-a Brajan Vindhorst.

Slovenac u posljednje vrijeme igra sjajno, ali dešavanja van terena bi ponovo mogla da mu pokvare jednu od boljih sezona u NBA ligi. Šta je potrebno Dončiću da bi osvojio šampionski prsten i MVP trofej kao Nikola?

"To bi bilo nevjerovatno. Mislim da je Luki potreban Nikola. Luka je je jedan od najtalentovanijih ofanzivnih igrača koje sam u životu vidio. Ono što on može na terenu je zapanjujuće, ali postoji dosta izazova u njegovoj igri koji ga sputavaju. Volio bih da vjerujem da će on prevazići ove izazove, da neće dozvoliti emocijama da ga sputaju", rekao je Vindhorst za podkast "Alesto". i dodao:

Izvor: Youtube/ALESTO/printscreen

"Ima 27 godina, on je možda mlad po godinama, ali po košarkaškim standardima nije više mlad. Igra jak o dugo i odigrao je dosta velikih mečeva. Mislim da bi najbolja stvar koja bi mogla da mu se desi - da igra sa Nikolom. On je toliko ponosan što je Slovenac, sa reprezentacijom je ostvario istorijske uspjehe. Ako pomislimo da je mogao da igra za Srbiju, o moj Bože... Zamislite da pričamo o Jugoslaviji, to je komplikovana tema, neću da ulazim u tu diskusiju, ali treba biti iskren", zamaštao se Vindhorst.

Brajan je oduševljen talentom koji Luka posjeduje, ali smatra da se suočava sa velikim izazovima koji često znaju da utiču na njegovu igru. Pošto je Jokić nedavno istakao da želi da završi karijeru u Denveru, novinar kaže da bi Luka mogao da razmisli o trejdu u Kolorado.

"Mislim da bi bilo sjajno gledati ih u istom timu. Luki je potreban neko da mu pomogne. Nekov talenat je veliki, vještina izlazi iz njegovih ušiju, ali mu nešto nedostaje. Kad zatvorim oči vidim Luku kako drži trofej NBA ili MVP trofej. On ima sve predispozicije da se to desi, ali kada bi imao nekog kao što je Nikola koji bi ogao da ga kontoliše, ne u smislu kao dobar igrač, nego nekog ko bi mogao da mu kaže: 'Ne, stani'. Da sam Luka, to bi mi bio prioritet karijere", zaključio je Vindhorst na ovu temu.

(Mondo.rs)