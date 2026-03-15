Los Anđeles slavi Slovenca za kog nikad niste čuli: Luka Dončić nikad neće biti ono što je Anže Kopitar

Morao bi decenijama Luka Dončić da ostane u Lejkersima, da im donosi titule i obara rekorde da bi dostigao slavu Anžea Kopitara u gradu Anđela.

Dok je Luka Dončić pobijedio u meču sa Denver Nagetsima, drugi Slovenac u Los Anđelesu je ispisao istoriju. Moraće još mnogo godina da provede u ovom gradu Dončić da bi mogao da stane u istu rečenicu sa sjajnim Anžeom Kopitarom. Iako malo ko zna za njega u Srbiji, Kopitar je trenutno verovatno najveća zvijezda sporta u Los Anđelesu,

Hokejaš koju je cijelu NHL karijeru proveo u timu Los Anđeles Kingsa sada je uspio da postane najbolji poenter u istoriji te franšize. Decenjijama je Kanađanin Marsel Dion bio najefikasniji u istoriji sa 1.307 poena (golova + asistencija), ali sada ga je u 21. NHL sezoni Kopitar prestigao.

Uspio je na meču sa Nju Džersi Devilsima da prvo u drugoj trećini prvo dao gol da smanji vođstvo rivalana 2:1, a zatm je pri rezultatu 4:3 za domaćina postigao pgoodak za 4:4. Do kraja meča uspeli su Devilsi da pobijede 6:4, ali je Kopitar ušao u istoriju. On je stigao do 1.307 i 1.308 poena u karijeri!

Ko je Anže Kopitar

Hokejaš iz Jasenica počelo je karijeru još 2002. godine u Sloveniji i igrao je za Jasenice i Krajnsku Goru. Zatim je nastupao za Sederelje u Švedskoj, a onda je 2005. godine draftovan kao 11. Došao je u Ameriku 2006. godine i na početku ove sezone je objavio da će se povući kada se takmičarska godina završi.

Te 2006. godine postao je prvi Slovenac u NHL-u i sada je 38. na vječnoj listi po broju poena. Sada juri Gilberta Pernoa, Pjera Turžona, Denisa Savara, Dejva Andrejčuka i nada se da bi nekako mogao da uđe u prvih 30 do kraja sezone. Sa svojim Kingsima je osvojio Stenli kup 2012. i 2014. godine, bio je pet puta Ol Star, a odavno je rekorder po broju nastupa za Kingse.

Kako se oprostio Kopitar?

"Zaslužuju muža i oca koji će biti kod kuće i prisutan u trenucima života koji dolaze. Djeca ulaze u vrlo važno razdoblje svog života i želim im biti što više dostupan. Znao sam da ovog četa moram da dam sve od sebe kako bih se pripremio za sezonu i na to se trenutno fokusiram.

Za mene je Los Anđeles oduvek bio moj tim, moj dom. Ovde smo se uvek osjećali ugodno, moja djeca su ovde rođena, tako da nikada nisam razmišljao o odlasku bilo gdje drugo. Činjenica da smo prvi doneli trofej u Los Anđeles čini ga još posebnijim. A onda je bio još jedan. To su ključni trenuci, sjajne uspomene koje ne možete jednostavno ignorisati.

Zašto sam sada obavio vijest? Jednostavno sam osjećao da želim da se ovo sada reši kako ne bih poremetio pripreme tima. Zadnje što sam želeo je da skrenem pažnju s tima i da je usmerim na sebe. Jednostavno sam osjećao da je ovo najbolje vrijeme", rekao je Kopitar.

