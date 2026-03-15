Da li će Dončić plaćati rekordnu alimentaciju bivšoj vjerenici?

Počele su da se pojavljuju cifre koje bi Luka Dončić mogao da izdvaja kao alimentaciju bivšoj vjerenici Anamariji Goltes.

Luka Dončić i Anamarija Goltes otkazali su vjeridbu. Neće biti ništa od svadbe i sada komuniciraju isključivo preko advokata. Pokrenula je pravni postupak protiv njega i traži alimentaciju za dvoje djece - Gabrijelu i Oliviju. Već su krenule spekulacije oko toga koliko bi ta alimentacija mogla da iznosi.

Prema navodima stranih medija cifra bi mogla da dostigne maksimalnih 300.000 dolara mjesečno. Nije slučajno baš ta brojka istaknuta, pošto je to iznos otprilike 10 odsto njegove mjesečne plate i to je maksimalni iznos koji sud rijetko prelazi, ali retko kada ide do krajnje cifre.

Nisu velike šanse da će baš to da bude cifra, ali je mnogo realnije da se alimentacija kreće između 100.000 i 200.000 dolara. Nije još poznato ni kada bi tačno mogla da bude donesena odluka oko iznosa alimentacije.

