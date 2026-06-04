Daglas Ovusu, krilni napadač iz Gane, napustiće Crvenu zvezdu i igrati negdje na pozajmici.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda će ubrzo početi pripreme za novu sezonu, a pitanje je da li će tada u timu Dejana Stankovića biti fudbaler koji je prije samo šest mjeseci oborio rekord srpskog fudbala. Krilni napadač Daglas Ovusu kupljen je od Radnika iz Surdulice za čak 2,2 miliona evra, a nakon što nije pokazao mnogo mogao bi da se preseli na pozajmicu u neki drugi tim Superlige Srbije!

Kada već nisu uspjeli da ga prodaju jednom od najboljih čeških klubova, čelnici Crvene zvezde moraju da traže druga rješenja. Možda je spas u Surdulici, gdje bi Stanislav Tončev raširenih ruku dočekao pozajmljenog fudbalera koji je u dresu Radnika pružao impresivne partije.

Vidi opis Zvezdi više ne treba Daglas Ovusu: Propao transfer od 4.300.000 evra, ali on svakako odlazi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Ja nisam Baba Vanga da mu predviđam, ali mu svakako želim. Momak ima ozbiljne fudbalske kvalitete i izuzetnu radnu etiku. Možda je pomalo neozbiljno pristupio šansama koje je dobio u Crvenoj zvezdi, ali ne mogu njega da krivim. Da ja sa mojih 37 godina odem u Afriku, trebalo bi mi godinu dana da se prilagodim, a ne momku od 19 godina iz Afrike koji ode u jednu Zvezdu. Koja nažalost ne može nikoga da čeka, u tako velikom klubu traži se instant rezultat od svakoga. Na njemu je, neka se bori, teren je jedino mjerilo. Nadam se da ovo sa Plzenjom nije tačna informacija da su u pitanju zdravstveni problemi. Čuo sam se sa ljudima iz Zvezde, uradiće detaljnu analizu njegovog koljena, ali oni ne veruju da je u pitanju tako ozbiljna situacija. A, ko zna, možda ga i vidimo ponovo u Radniku, na pozajmici, makar do zime", rekao je za "Mozzart sport" Stanislav Tončev.

Gdje će igrati Daglas Ovusu?

Prije samo nekoliko nedjelja, činilo se da je Crvena zvezda završila svoj prvi veliki ljetni posao. Nakon što nije u prvom planu tokom prethodnih mjeseci, Daglas Ovusu je trebalo da pređe u Viktoriju iz Plzenja. Ipak, češki tim je odustao od transfera teškog 4,3 miliona evra - uz dodatne procente od dalje prodaje - zbog loših rezultata koje je krilni napadač imao tokom ljekarskih pregleda.

Vidi opis Zvezdi više ne treba Daglas Ovusu: Propao transfer od 4.300.000 evra, ali on svakako odlazi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Navodno, problem je bilo koljeno, pa Crvena zvezda tek treba da analizira situaciju i utvrdi da li je to jedini razlog zbog kojeg su Česi odustali od transfera. Podsjećamo, Viktorija Plzenj htela je Ovusua još dok je igrao za Radnik, kada su im konkurencija bili norveški Bode Glimt i Crvena zvezda koja je na kraju obezbijedila potpun mladog fudbalera.

Ovusu je u januaru 2026. godine stigao u Zvezdu za 2,2 miliona i 15 odsto od naredne prodaje, a na prvih 13 mečeva u crveno-bijelom dresu zabilježio je dva gola i asistenciju. Sada se pominje da bi Crvena zvezda mogla da ga "razigra" na nekoj pozajmici u Superligi, barem tokom jesenjeg dijela Superlige. Kao destinacije se pominju OFK Beograd sa kojim Zvezda ima blisku saradnju, Čukarički koji trenira Daglasov bivši trener Marko Jakšić i Radnik u kojem se Ovusu predstavio srpskoj javnosti.

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