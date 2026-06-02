Crvena zvezda hoće napadača sa Mundijala 2026: Imao je sezonu za pamćenje u Ferencvarošu

Nakon nevjerovatne sezone u Ferencvarošu, Leni Džozef na meti Crvene zvezde.

Izvor: Balazs Popal / Gonzales Photo / Profimedia

Crvena zvezda je posljednjih dana vodila pregovore na nekoliko strana i završavala pojačanja na različitim mjestima u timu, a čini se da će za jedno zvučno ime morati da sačeka kraj predstojećeg Svjetskog prvenstva. Reprezentativac Haitija i napadač Ferencvaroša Leni Džozef nalazi se u notesu klupskih čelnika Zvezde, koji žele da ga angažuju tokom ovog ljeta.

Riječ je o 25 godina starom i 183 centimetra visokom napadaču koji je eksplodirao od kako je stigao u Mađarsku, prije godinu i po dana. Nastupima za Ferencvaroš izborio se i za mjesto u reprezentaciji Haitija, sa kojom će učestvovati na Mundijalu 2026 - dok se Crvena zvezda bude pripremala za narednu sezonu.

Pregovori će vjerovatno trajati i dok obje strane budu imale druge obaveze, ali nije realno očekivati da se transfer završi prije nego što Haiti ispadne sa Svjetskog prvenstva. Sa druge strane, Zvezdi uopšte neće biti da tada završi posao jer su za Džozefa zainteresovani pojedini klubovi iz Belgije, Bazel, Nica, ali i Monca koja se vratila u Seriju A.

Ko je Leni Džozef?

Leni Džozef je ponikao u mlađim kategorijama Pari sen Žermena, ali u tom klubu nije mogao da stigne do prvog tima. Nosio je dres nekoliko francuskih niželigaša, sve dok 2021. godine nije potpisao za Mec u kojem je uspio da se afirmiše. Dvije sezone nosio je dres tog kluba, pa godinu i po dana igrao za Grenobl, a onda je u januaru 2025. godine stigao u Ferencvaroš.

Napadač kojeg želi Crvena zvezda odigrao je 81 meč uz osam golova i osam asistencija u drugom rangu francuskog fudbala, a na osam nastupa u Ligi 1 nije imao gol i asistenciju. Mađarska mu je prijala pošto je tokom prve sezone u klubu na 48 mečeva imao 16 golova i 10 asistencija.

Reprezentativac Haitija Leni Džozef rođen je u Parizu. Njegov otac je sa Haitija, njegova majka iz DR Konga, a zanimljivo je da će sve tri reprezentacije učestvovati na predstojećem Svjetskom prvenstvu. Džozef će biti reprezentativac Haitija, iako do sada nije igrao za taj tim - uvršten je na konačan spisak i tvrdi da će mu nastup na Mundijalu ispuniti snove.

Ko prelazi u Crvenu zvezdu?

Tokom prethodnih nedelja, Crvena zvezda je radila na transferima i sada se može reći da su tri pojačanja veoma blizu dolaska u Beograd. Prvo se u javnosti pojavilo ime veznog fudbalera Ferencvaroša Muhameda Abu Fanija, izraelskog igrača koji je već sarađivao sa Dejanom Stankovićem.

Zatim, Crvena zvezda je krenula po krilo. Rješenje je Loizos Loizu, bočni napadač Hapoela iz Tel Aviva. Kipranin bi mogao da bude i jedan od najskupljih igrača u istoriji Crvene zvezde, jer će 3.000.000 evra koštati njegov transfer. Ofanzivu bi trebalo da pojača i Mohamed Čam Saračević, momak koji možda i ima srpsko porijeklo i koji bi prvobitno stigao na pozajmicu.

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić najavio je za ruske medije da će srpski šampion otkupiti ugovor Strahinje Erkovića. Zvezdin defanzivac svakako je na pozajmici do kraja avgusta, a zatim bi crveno-bijeli mogli da sednu za pregovarački sto sa čelnicima Zenita iz Sankt Peterburga. Treba očekivati da bez obzira na ishod tih pregovora Zvezda dovede još jednog štopera.

