Zvezda sprema pojačanje za Ligu šampiona: Stanković zacrtao ime iz Ferencvaroša, hoće samo njega

Crvena zvezda je naciljala pojačanje Ferencvaroša, na "Rajka" stiže Mohamed Abu Fani

Crvena zvezda je u domaćim takmičenjima odigrala bez konkurencije i kako je sezonu s uspjehom privela kraju, red je da se pripremi za nove pohode. Kako izraelski mediji javljaju, iz Ljutice Bogdana zainteresovani su za Mohamada Abu Fanija iz Ferencvaroša.

Fokus crveno-bijelih već je usmjeren ka Evropi. Glavni cilj ostaje plasman u Ligu šampiona, ali u klubu ne razmišljaju samo o učešću. Želja je da tim napravi iskorak i bude konkurentan u borbi za nokaut fazu elitnog takmičenja. Zbog toga se već radi na pojačanjima za narednu sezonu, a prema pisanju izraelskog portala "One", Crvena zvezda je ozbiljno zainteresovana za Mohamada Abu Fanija, fudbalera Ferencvaroša i reprezentativca Izraela.

Vezista je dobro poznat Dejanu Stankoviću, pošto su zajedno sarađivali u mađarskom klubu, a trener navodno želi da ga ponovo ima u ekipi. Kako se navodi, beogradski klub je spreman da za transfer izdvoji 1,5 miliona evra, dok Ferencvaroš traži oko dva miliona.

Iako postoji razlika u očekivanjima dvije strane, djeluje da pregovori nisu daleko od dogovora i da bi posao mogao da bude realizovan. Ukoliko transfer bude završen, Abu Fani bi postao treći izraelski fudbaler koji je nosio dres Crvene zvezde.