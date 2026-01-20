logo
Pao još jedan transfer-rekord poslije Zvezdinog: Engleski klub kupi talente po regionu, opet donio milione

Pao još jedan transfer-rekord poslije Zvezdinog: Engleski klub kupi talente po regionu, opet donio milione

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Bornmut ponovo donio veliki novac u ovaj region i oborio transfer-rekord velikana.

Aleks Tot u dresu Ferencvaroša Izvor: Balazs Popal / Gonzales Photo / Profimedia

Talentovani vezista Ferencvaroša Aleks Tot (20) prešao je u Bornmut, gdje će se pridružiti srpskim internacionalcima Veljku Milosavljeviću i Đorđu Petroviću. Perspektivni igrač sredine terena reprezentacije Mađarske bio je ove zime dovođen u vezu sa nizom evropskih klubova, Lacio je bio ozbiljno "zagrizao" za njega, ali je ipak odabrao Englesku.

Engleski klub koji se specijalizovao za razigravanje i prodaju talentovanih igrača navodno je platio Ferencvarošu 11,9 miliona evra za fudbalera iz Budimpešte, koji je prošao omladinsku školu "Fradija" i igrao u prvom timu i pod vođstvom Dejana Stankovića.

Bornmutu ništa ne promiče u regionu

Ulaganje novca u Totov transfer još jedan je dokaz prisutnosti Bornmoutovih skauta u ovom regionu. Tokom ljeta engleski klub je platio Zvezdi najveće obeštećenje u njenoj istoriji, 14 miliona evra, a sada je engleski klub oborio i rekord Ferencvaroša.

Do ovog prelaznog roka najveće obeštećenje u istoriji Ferencvaroš je zaradio prodajom Kristijana Listeša u Frankfurt prošlog ljeta za šest miliona evra. Među najvećim "izlaznim" transferima tima iz Budimpešte su i prodaja bivšeg napadača Partizana Mateuša Saldanje u Al-Vasl u Emirate za pet miliona evra prošle godine, kao i prodaja Markinjosa u Spartak Moskvu takođe za pet miliona evra, sezonu ranije.

Nije jedini talenat koga je Bornmut doveo u januaru

Izvor: Instagram/afcb

Bornmut je promovisao Mađara ovog utorak na društvenim mrežama, a on je priznao da je oduševljen dolakom u klub. Poslije 60 utakmica za Ferencvaroš, četiri gola i 15 asistencija u ulozi defanzivnog veziste, pred njim je nova epizoda - u najjačoj ligi svijeta.

"Kada sam saznao da je Bornmut zainteresovan za mene osjetio sam uzbuđenje i sreću, jer je to dobar tim iz Premijer lige, najbolje na svetu. Čitav klub i čitava organizacija je fenomenalna", rekao je on.

Tijago Pinto, sportski direktor Bornmuta, objasnio je navijačima odlaske dolazi Mađar.

"Tot stiže iz tima koji je navikao da se takmiči na najvišem nivou u Mađarskoj i da igra evropske mečeve, pa smo uzbuđeni zbog onoga što može da nam donese. Očekujemo i nastavak njegovog razvija pod vođstvom trenera Andonija Iraole", kazao je on.

Bornmut je u januaru prije Tota doveo i golmana Frejzera Forstera (37) koji je bio bez kluba godinu dana nakon odlaska iz Totenhema, a uz njega je potpisao i odbrambeni igrač Ade Solanke (18), omladinski reprezentativac Republike Irske koji je došao iz Lorijena.

