Đorđe Petrović mogao samo da aplaudira: "Makazice" za pamćenje (VIDEO)

Pogledajte "makazice" kojima je Đorđe Petrović savladan u nadoknadi vremena.

Izvor: TV Arena sport/

Znamo da Brajton često "ispod radara" dovodi vrhunska pojačanja, a čini se da je tako bilo i prošlog ljeta. Haralampos Kostulas (18) stigao je iz Olimpijakosa za ogroman novac (35 miliona) i čini se da su u Brajtonu znali šta rade jer je Grk postigao možda i gol godine u Premijer ligi.

Prethodne noći dobio je šansu i u 91. minutu ostavio je sve bez teksta zbog "makazica" koje je izveo, a srpskom reprezentativcu Đorđu Petroviću ostalo je samo pogledom da isprati loptu u mrežu. Pogledajte majstoriju Kostulasa:

Kostas Kostulas gol protiv Đorđa Petrovića Izvor: YouTube/Arena sport

Inače, ovo mu je drugi gol ove sezone, pošto je prethodno matirao i Mančester junajted u pobjedi Brajtona (4:2), a vidjećemo da li će ovaj gol značiti i da će u nastavku prvenstva igrati više i češće. Ipak se radi o 18-godišnjaku kome je potrebno neko vrijeme da se prilagodi na Premijer ligu, najtežu ligu na svijetu.

Inače, Haralampos Kostulas je prije dolaska u Brajton postajao sve važniji za Olimpijakos i na 35 utakmica postigao je sedam golova i imao je dvije asistencije, dok je u međuvremenu debitovao i za "A" reprezentaciju Grčke.

Inače, Brajton i Bornmut su remizirali 1:1, a jedini gol za "trešnjice" dao je Tavernije u 32. minutu iz penala.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Vaše mišljenje nam je važno - ostavite nam komentar, nije potrebna registracija!

BONUS VIDEO:

Pogledajte 03:16 Đorđe Petrović posle Albanije Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(MONDO)