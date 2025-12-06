Đorđe Petrović je najveća greška Čelsija: Ponovo im je pokazao zašto

Đorđe Petrović se našao oči u oči sa svojim Čelsijem i opet im je pokazao da su pogriješili kada su ga se odrekli.

Izvor: Graham Hunt / imago sportfotodienst / Profimedia

Đorđe Petrović je nastavio sa sjajnim partijama u Premijer ligi, a sada je to uradio na meču sa Čelsijem. Uspio je da sačuva gol Bornmuta i na kraju je bilo 0:0 na jugu Engleske.

Golman selekcije Srbije je nakon početaka u IMT-u i Čukaričkom branjo u MLS-u za Nju Ingland, a onda ga je kupio Čelsi. Branio je jednu sezonu u klubu, a kada je stigao Enco Mareska odlučeno je da Srbin bude prodat. Od početka ove sezone starter je u Bornmutu i pokazao se sjajno. Sada je najteži posao imao u 51. i 66. minutu kada je poslije udaraca Alehandra Garnača i Marka Guija sačuvao svoju mrežu.

Šta se desilo na ostalim mečevima?

Izvor: News Images, News Images LTD / Alamy / Profimedia

Vidjeli smo kako je Aston Vila golom u posljednjim momentima savladala Arsenal, a Notingem Forest je poslije autogola Nikole Milenkovića poražen od Evertona 3:0. Mančester siti je sa 3:0 rutinski dobio Sanderlend, a poslije velike borbe Njukals je pobijedio Barnli 2:1. Totenhem je bio bolji od Brentforda 2:0.

Na tabeli je prvi Arsenal sa 33 boda, prati ga Mančester siti sa 31, Aston Vila ima 30, a svi ostali su za sada daleko. Na dno je zakucan tim Vulvsa sa 2 boda, 10 ima Barnli, 12 Vest Hem, a tik iznad su Lids, Notingem Forest i Fulam.



