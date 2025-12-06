Najluđi gol sezone u Premijer ligi: Argentinac u 95. minutu srušio Arsenal, ali ne može da ga skloni sa trona

Aston Vila pobijedila je Arsenal u samom finišu meča

Izvor: arena 1 premium

Aston vila je iskoristila prednost domaćeg terena i pobijedila Arsenal 2:1 u 15. kolu Premijer lige i tako se približila lideru koji ima svega tri boda prednosti. Potpuni haos dogodio se u ovom susretu, pošto je tek u 95. minutu odlučeno pitanje pobjednika, a odgovor je dao Emilijano Buendija.

Arsenal je poveo u 36. minutu golom Metija Keša, ali je početkom drugog poluvremena na teren ušao Leonardo Trosar kojem je svega nekoliko minuta bilo potrebno da donese izjednačenje. Od 52. minuta igrao se egal. I mada su uslijedile brojne izmjene i u jednoj i drugoj ekipi i treneri pokušavali da razigraju timove i pronađu rješenje za gol, mreže se nisu tresle.

Arsenal je bio za nijansu bolji tim kad je u pitanju posjed lopte, pronalazio je šanse da dođe do gola rivala, ali je onda u 95. minutu uslijedio pravi spektakl. Nadoknada vremena je glasila četiri minuta, a onda je Argentinac u samom finišu meča zatresao mrežu. Ispred gola Arsenala odvijalo se pravo ludilo, lopta je letjela, išla ka golu, vraćala se u kazneni prostor, a onda je Buendija bio strijelac za veliku pobjedu.

Navijači su u šoku gledali dešavanja na terenu. S jednog kraja kaznenog prostora lopta je završila na drugom kraju gdje je bio Sančo. Međutim, nastala je gužva jer su igrači Arsenala suzbili redove, a onda je lopta završila u nogama Argentinca koji je iste sekunde uputio loptu ka golu rivala i pogodio, na opšte oduševljenje publike.

Pogledajte gol Aston Vile: