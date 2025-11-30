logo
Za novo pravilo u fudbalu malo ko je znao: Sudija poništio penal, navijači nisu znali šta slijedi

Za novo pravilo u fudbalu malo ko je znao: Sudija poništio penal, navijači nisu znali šta slijedi

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Mateta iz Kristal palasa imao je "dupli dodir" s loptom pri izvođenju penala na meču protiv Junajteda, a kada je sudija poništio gol - niko nije znao šta slijedi. Došlo je do promjene pravila u fudbalu.

Junajted savladao Kristal Palas Mateta pogriješio kod penala Izvor: TV Arena sport

Mančester junajted je prekinuo niz od tri utakmice bez pobjede tako što je slavio na "Selhurst parku" protiv Kristal palasa, gdje se malo ko naigrao fudbala ove godine. Junajted je pobijedio 2:1 nakon preokreta koji su režirali Džošua Zirkze i Mejson Maunt u drugom poluvremenu, međutim detalj koji je privukao veću pažnju odigrao se u 36. minutu kod penala za Palas.

Joro je napravio naivan penal i to je značilo da će Žan-Filip Mateta uzeti loptu i šutirati jedanaesterac. Pogodio je lagano u mrežu Lamensa, ali onda je dobio signal iz VAR sobe da nije sve u redu.


Na usporenom snimku vidjelo se da je Mateta prilikom šutiranja najstrože kazne imao "dvostruki dodir s loptom". Preciznije, lijeva noga kojoj je iskoračio - pogođena je kada je šutirao svojom desnom. Vidjelo se to odmah jer je blago odskočila i odmah je zato Mateti pred očima prošao "scenario Hulijan Alvarez".

Prošle sezone Alvarez je na taj način postigao gol iz penala protiv Real Madrida, međutim poništen je zbog "duplog dodira", ali je srećom po Matete u međuvremenu došlo do promjene pravila.


Od ove sezone u Premijer ligi takve situacije neće značiti da je fudbaler koji je šutirao - i promašio penal - nego će dobiti drugu priliku. Tako je i bilo, sudija je dao opet loptu u ruke Mateti, koji je i drugi put pogodio, ovoga puta bez da ga je lopta pogodila u obje noge. 

Nažalost po Palas, nije mu to pomoglo da dođe do pobjede, pošto je Mančester junajted u nastavku režirao preokret golovima zaboravljenih fudbalera Zirkzea i Maunta, uz asistencije Bruna Fernandeša.



Standings provided by Sofascore

