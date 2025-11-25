"Dobio sam mejl od kluba, pojma nemaju ko sam ja": Mančester junajted zaboravio ko ga je popeo na vrh svijeta

Sa Mančester junajtedom osvojio je šest titula Premijer lige i Ligu šampiona, ali u klubu danas nemaju predstavu ko je Niki Bat.

Izvor: PAUL BARKER / AFP / Profimedia / YouTube / The Good, The Bad & The Football

Čuveni vezisti Mančester junajteda, Pol Skols (51) i Niki Bat (50), otkrili su u svom podkastu da više ne mogu ni da dođu do karata za utakmice "crvenih đavola".

"Drugačiji je fudbalski klub to nego kada smo mi tamo igrali. Ti si bio tamo nedavno, ali ja ne znam više nikoga tamo", rekao je Skols obraćajući se Batu. Njih dvojica igrali su zajedno za Junajted od 1992. do 2004. i osvojili su Ligu šampiona i šest titula Premijer lige.

"Imam četiri sezonske karte, koristim ih, moj sin ih koristi svake nedjelje. Jedan momak iz Salforda me je pitao da li mogu da ga uvedem na utakmicu Junajteda. Morao sam da pozovem tapkaroša da mi nađe kartu", nasmijao se Skols.

"I ja imam istu situaciju", nadovezao se Bat.

"I moj sin je imao istu situaciju, jer na ulazu na stadion skeniraš kartu. I kada tri puta ne iskoristiš kartu, ostaješ bez nje. Dobio sam mejl da ću izgubiti karte. Nazvao sam ih poslije toga i pitao da li mogu da razgovaram sa nekim o ovome, molim vas?".

"Predstavio sam im se, pojma nisu imali ko sam"

"U pitanju je naravno telefonska centrala, ne znaju sa kim pričaju, pa su me pitali da im se prestavim. Rekao sam im 'Ja sam Niki Bat', a oni su odgovorili 'OK, ko je to?'. Nisam htio dalje da se predstavljam, ali pomislio sam na to da sam odigrao 'samo' 450 utakmica za taj klub, osvojio sam šest-sedam titula... Ali to je sada potpuno drugačiji svijet"

Pol Skols je rekao da se ne žali na takve situacije.

"Na to se ne žalim, tako je - kako je i tako to obično biva. To što si igrao za klub ne stvara klubu obavezu prema tebi.

Članovi kultne generacije '92

Pol Skols i Niki Bat pisali su istoriju Mančester junajteda kao najtalentovanija generacija u novijoj istoriji engleskog fudbala. Probili su se u tim zajedno sa svojim saigračima iz omladinskog pogona - Rajanom Gigsom, Dejvisom Bekamom, braćom Nevil i svi zajedno su bili "motor" moćnog Junajteda na čelu sa ser Aleksom Fergusonom.

Za razliku od Skolsa, koji je proveo čitavu karijeru nastupajući za Junajted, gdje je postao najbolji ofanzivni vezista na svijetu, Niki Bat je igrao i za Njukasl i bio njegov član od 2004. do 2010, uz jednu sezonu provedenu u Birmingemu. Među svrakama je postao i kapiten.

"Možda su te zaboravili zato što si igrao za Njukasl?!", nasmijao se Skols na Batov račun.