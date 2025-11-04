logo
Skols se prisjetio neugodne situacije: "Otišao sam kod ser Aleksa po novac, izvadio je crnu knjižicu"

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Pol Skols i danas osjeti ogromnu neprijatnost kada se sjeti razgovora sa ser Aleksom Fergusonom u ljeto 2000. godine.

Pol Skols tražio veću platu od ser Aleksa Fergusona Izvor: YouTube/The Overlap/EPA/LAURENT GILLIERON

Čuveni engleski fudbaler Pol Skols (50) proveo je čitavu karijeru u Mančester junajtedu (1991 - 2013), u njemu igrao samo pod vođstvom jednog trenera, Aleksa Fergusona, i u njemu osvojio sve.

Čuveni kreator igre "crvenih đavola" i ofanzivni vezista koji bi danas bio podjednako dominantan kao i tada, nikada nije napuštao Old Traford iako je bilo zainteresovanih. Među njima je najagresivniji bio Inter, koji je u ljeto 2000. godine nudio da mu duplira platu, pa i preko toga ponudi, ali Englez nije promijenio klub.

Tu situaciju opisao je gostujući u emisiji "Overlap", gdje su mu domaćini bili i njegovi bivši saigrači, kapiten Roj Kin i desni bek Gari Nevil, sa kim je odrastao u mladim kategorijama. Priznao im je kako je pokušao da iskoristi interesovanje Intera da sebi podigne platu, ali nije mu upalilo. Najblaže rečeno.

"Kada si imao 28 godina, da li si potpisao za Inter? Tada ste i ti i Gigs bili često dovođeni u vezu sa italijanskim klubovima", pitao ga je Nevil.

"Dobio sam poziv od agenta. Bio je to menadžer Rajana Gigsa, Hari Svejls... Bilo je to u vrijeme Evropskog prvenstva 2000. godine. Pričalo se da Inter želi da mi da 4 miliona funti bez poreza. Otišli smo na pripreme i ubjeđivali su me da bi trebalo da idem da pričam sa menadžerom i da mu kažem da bi trebalo da zarađujem više novca", zastao je Skols, pa poentirao:

"To je najgora stvar koju sam u životu uradio. Osetio sam se katastrofalno", i danas mu je neprijatno kad se sjeti.

Pokušao da dobije povišicu, završilo se katastrofalno

"Hari Svejls mi je rekao da je Inter ponudio 30 miliona funti, a tih četiri miliona bilo je više od duplo više od onoga što sam zarađivao u Junajtedu. Skupio sam hrabrost i ipak otišao. Rekao sam nešto u stilu 'Mislim da zaslužujem više novca' ili 'trebalo bi da zarađujem više', a u sebi sam se pitao - šta to uopšte radim?!", rekao je Skols.

"Pogledao sam ga i tada je izvadio crnu knjižicu. Listao je stranice, zagledao i trajalo je oko pet minuta. Poslije toga me je pogledao i rekao 'Ne, mislim da si u redu. U nivou si ostalih i mislim da si u redu. Dobar si'Rekao sam mu 'OK, hvala' i izašao samo. To je nešto najgore... Najveća mi je žal u fudbalu što sam to uradio", priznao je Skols, koji je u Junajtedu osvojio čak 11 titula Premijer lige i postao klupska i evropska fudbalska legenda. Sve pod ser Aleksovim vođstvom.

Tagovi

Aleks Ferguson Pol Skols Mančester junajted

