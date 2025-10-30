logo
Najveća borba van terena: Pol Skols ostavio televiziju zbog sina kome je potrebna stalna briga

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Legendarni fudbaler Mančester junajteda napušta posao na televiziji da bi se brinuo o svom sinu sa teškim autizmom.

Pol Skols Izvor: Copyright (c) 2018 D. Ribeiro/Shutterstock. No use without permission.

Bivša legenda Mančester junajteda Pol Skols povukao se sa televizije kako bi se potpuno posvetio brizi o svom dvadesetogodišnjem sinu Ejdenu, koji pati od teškog, neverbalnog oblika autizma.

Ejden zahtijeva stalni nadzor roditelja. Dijagnozu je dobio u ranom djetinjstvu, ne može da govori i emocije izražava na druge načine - ponekad tako što grize ili grebe sebe i druge. Tokom perioda kada je radio kao sportski komentator, navijači su povremeno primjećivali ogrebotine na Skolsovom licu, o kojima on nikada nije javno govorio.

Zdravstvena njega je uvijek bila komplikovana. Ejden ne može jednostavno da sjedi tokom ljekarskog ili stomatološkog pregleda - čak i rutinske kontrole zuba zahtijevaju sedaciju gasom zbog njegovog stanja.

Porodični izazovi

Prije pet godina, Polova supruga ga je napustila poslije 27 godina braka. Uprkos razvodu, par ravnopravno dijeli obaveze oko brige o sinu - po tri noći nedjeljno - kako bi se održala Ejdenova stroga dnevna rutina. Na primjer, svakog utorka Pol vodi sina na plivanje, a zatim zajedno idu na picu.

Međutim, situacija je postala teža kako je Ejden odrastao i dobio na težini. Ove sezone Skols se nije pojavio ni na jednom meču kao TV stručnjak. Donio je jasnu odluku:

"Od sada će sve što radim biti u vezi sa mojim sinom i njegovim potrebama", poručio je Skols.

Na društvenim mrežama Skols je promijenio svoju profilnu sliku u fotografiju na kojoj je sa Ejdenom, simbolizujući novu fazu u svom životu.

Tagovi

Pol Skols komentator tv autizam

