Pol Skols uvrstio Vidića u najbolji tim Mančester junajteda

Engleski as je samo zažmurio kada su ga pitali za Nemanju Vidića.

Izvor: Profimedia

Legendarni engleski fudbaler Pol Skols (50) bio je upitan da sastavi najbolji tim svojih saigrača u Mančester junajtedu. S obzirom na to da je proveo čitavu karijeru na Old Trafordu, na kojem je bio od 1991. do 2013. godine, ogroman niz slavnih asova došao je u obzir. Naravno, među njima je važno mjesto zauzeo Nemanja Vidić.

S obzirom na to da je na svakoj poziciji birao između dvojice igrača, Skols je na mjestu desnog štopera birao između Stiva Brusa (64), stuba igre Junajteda od 1987. do 1996, i između Nemanje Vidića (44), dvostrukog dobitnika nagrade za najboljeg igrača Premijer lige.

Kada su mu pročitali ta dva imena, Skols je od muke spustio glavu sve do stola, pa ipak odabrao Srbina.

"Igrao sam više sa Nemanjom, pa ću za to reći Vida", kazao je Skols i napisao njegovo ime na tabli.

Koliko cijeni Vidića Skols je pokazao i po činjenici da je Srbin jedini igrač koji nije sa Ostrva, uz Pitera Šmajhela i napadača Rud Van Nistelroja.

Kakav tim, strašan tim. Ovo je Skolsovih 11 Mančester junajteda: Piter Šmajhel, Denis Irvin, Rio Ferdinand, Nemanja Vidić, Gari Nevil, Rajan Gigs, Roj Kin, Majkl Karik, Dejvid Bekam, Vejn Runi i Brajan Robson.

Skols je procijenio da u njegovih najboljih 11 nema mjesta za asove poput Kristijana Ronalda, Erika Kantone, Edvina Van Der Sara, Japa Stama, Džordža Besta, Brajana Robsona...

"Izvinjavam se svima", rekao je Skols i još jednom pogledao ka svojoj tabli.

"Nemanja, on dolazi iz Srbije"

Nemanja Vidić igrao je za Mančester junajted od 2006. do 2014. godine i bio je jedan od najboljih i najuticajnijih defanzivaca svog vremena. Postavio je standard koji na Old Trafordu nijedan igrač poslije njega nije dostigao i bio oslonac ekipe ser Aleksa Fergusona.

Sa Užičaninom u zadnjoj liniji, Junajted je osvojio pet titula Premijer lige, Ligu šampiona 2008. uz još dva nastupa u finalima protiv moćne Mesijeve Barselone (2009. i 2011). Bio je i klupski prvak svijeta 2008. i trostruki osvajač Liga kupa. Podrazumijeva se da je uz ulogu kapitena bio i ljubimac navijača, koji su za njega spjevali i posebnu pjesmu: "Nemanja, ooo, dolazi iz Srbije, pobiće vas sve"

Blisku vezu sa Junajtedom sačuvao je do danas, kada u ulozi ambasadora kluba širom svijeta predstavlja Junajted i podsjeća navijače na mnogo slavnije dane tog tima.