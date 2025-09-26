"Sklonio sam Vidića sa strane i pitao ga šta nije u redu sa njim": Runi progovorio o problemima sa Srbinom

Vejn Runi ispričao je da je Nemanja Vidić imao svađe sa saigračima u Mančester junajtedu i da je znao mjesecima da ne priča sa njima zbog toga

Nemanja Vidić ostavio je dubok trag u Mančester junajtedu. I dan-danas ga smatraju za jednog od najboljih defanzivaca koji je ikada igrao za klub. Kako je to izgledalo u svlačionici i šta se sve tu dešavalo? Detalje toga ispričao je Vejn Runi koji je otkrio da se srpski štoper svađao sa mnogima i da sa pojedincima mjesecima nije pričao.

"Sjećaš li se Vidića? Bio je noćna mora. Svađao se sa ljudima, sa Gigsom nije pričao šest mjeseci, sa Evrom nekoliko mjeseci. Kad se posvađa sa nekim, onda ne priča sa tom osobom. Bili smo na sličnom putu. Onda sam ga povukao sa strane i rekao 'Odrasti, šta nije u redu sa tobom, saigrači smo'", rekao je Runi u razgovoru sa Gerijem Nevilom i Rojem Kinom.

Čak i kada je dobio kapitensku traku Srbin je imao isti stav, tako dosta dugo nije pričao sa Gigsom.

"Gigs se nije potrudio da porazgovara sa njim tada i to je trajalo mjesecima. Još je on bio kapiten u to vrijeme. Nije to uticalo na nas i naš način igre. Ja sam imao problem sa menadžerom, nismo se slagali, ali bih na dan utakmice glavom prošao kroz zid za njega, nisam dozvolio da to utiče na tim i na nas."

"Vidić je imao posebnu rutinu pred neke mečeve"

Ispričao je legendarni napadač i način na koji se Nemanja pripremao za mečeve sa nekim napadačima poput recimo Didijea Drogbe i Fernanda Toresa.

"Nevjerovatan štoper. Prije meča sa Čelsijem je išao u teretanu i radio dodatno na snazi, tako je razmišljao. Pričali smo mu da se opusti malo. Onda je recimo pred mečeve sa Liverpulom radio na nogama i trčanju, jer je Fernando Tores često utrčavao iz drugog plana. Za određene igrače je radio dodatno. Govorili smo mu da nema potrebe, da je dovoljno jak, ali je to bio dio njegove rutine", dodao je Runi.