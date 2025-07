Nemanja Vidić: "Bio bih trener Mančester junajteda ili predsjednik FSS"

Legendarni Nemanja Vidić rekao je šta bi radio u budućnosti, dok se trenutno bavi privatnim biznisom.

Izvor: The Overlap/Youtube/printscreen

Legendarni kapiten Mančester junajteda Nemanja Vidić je nastavio sa usavršavanjem, stekao je licence koje su prepoznatljive u svjetskom fudbalu i ima namjeru da se u budućnosti oproba u novoj ulozi. Da li će biti trener ili funkcioner vidjećemo u narednim godinama, ali ne krije da mu je mjesto predsjednika FSS-a i dalje u fokusu.

Njegovo iskustvo je dragocjeno i nema sumnje da bi kao trener imao šta da prenese mladim igračima, ipak, želi da ostvari ono što mu prije dvije godine nije pošlo za rukom kada se povukao iz predsjedničke trke i omogućio Draganu Džajiću da postane prvi čovjek FSS-a.

"Ako bih nekog volio da treniram, onda bi morao da bude Mančester junajted. Volim kada stvari idu teško i da nešto promijenim sa lošeg na dobro, to je nešto što zaista volim da radim. Otvoren sam da budem trener ili da radim u fudbalu kao sportski direktor ili čak predsjednik FSS, što mi je bio plan prije par godina. Nije se desilo, ali možda bi moglo u budućnosti", rekao je slavni defanzicac koji je crveni dres nosio u periodu od 2006. do 2014. godine.

Vidić je pokrenuo sopstveni biznis, ali bi ostvarenje njegovih snova bilo bi da aktivnije učestvuje u fudbalu. Trenutno se bavi nakretninama i ponosan je na ono što je do sada ostvario.

"Pravim kompaniju koja ne samo da mora da bude uspješna, nego i da predstavlja mene i moje vrijednosti. Sve što radim trudim se da radim najbolje, da napravim kvalitet. U poslu sa apartmanima, to isto pokušavam. Da stvorim dobre stanove, lijepe zgrade na koje ću biti ponosan što sam ih izgradio."

Njegov nasljednik Luka je član Železničara iz Pančeva, a ove sezone ja nastupao za omladince i prvi tim superligaša Srbije.

"Teško je kada ga gledam kako igra fudbal jer i on igra štopera i vidim sve, u smislu toga šta može bolje da uradi. Od onih sam koji kad nešto vide, to moraju da kažu, ne mogu to da držim u sebi. On uči kako to da prihvati, ali dobro je. Volim da ga gledam, mislim da je dosta napredovao protekle godine. Kod kuće ne pričamo mnogo o fudbalu, o tome koliko sam trofeja osvojio, nema me mnogo u medijima. Ljudi uvijek kažu, 'tvoj sin igra pod pritiskom', ali mislim da ga nema. On ima prednost. Svi znaju ko mu je otac i prva stvar koju rade je da nas porede. Ljudi će uvijek dolaziti da vas gledaju, ako si dobar, onda si dobar", zaključio je Vidić.

BONUS VIDEO:

Gostovanje kod Ferdinanda. Izvor: Youtube/Rio Ferdinand Presents FIVE

(MONDO)