Dilan Osetkovski jasno rekao šta je najveći problem Partizana

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Košarkaš Partizana Dilan Osetkovski prokomentarisao je novi poraz u Evroligi.

Dilan Osetkovski jasno rekao šta je najveći problem KK Partizan Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana poraženi su od Valensije sa 86:73 u okviru 19. kola Evrolige, u prvom poluvremenu pokazali su reakciju, propisno su namučili jedan od trenutno najboljih timova u ligi, ali je u drugom ponovo uslijedio pad. Igrač crno-bijelih Dilan Osetkovski je svjestan da se košarka igra 40 minuta i da su prazni minuti njihov najveći neprijatelj ove sezone.

Osetkovski je kod novog trenera Đoana Penjaroje dobio šansu, ali ponovo nije bilo pravih rješenja u napadu kada se lomio meč.

"Uradili smo dobar posao 25 minuta, ali utakmica traje 40 minuta. Na kraju smo napravili neke greške, koje su oni uspjeli da kazne. Moramo da naučimo da utakmica traje 40 minuta i nastavimo da radimo", rekao je Osetkovski za Mozzart Sport i dodao:

"Ako pričamo o ovoj utakmici... Moramo da naučimo da igramo kao tim, jer ozbiljni timovi kažnjavaju ovakve greške. Moramo da naučimo kako da ih kontrolišemo, ali se one dešavaju, da ih svedemo na minimum i da iskoristimo to".

Partizan ima dobre igrače, stigao je novi trener, šta je potrebno da stvari konačno krenu na bolje? "Novi trener pokušava da implementira svoju filozofiju. Mi pokušavamo da shvatimo njega, odigrali smo pod njim četiri utakmice, dve u Evroligi i kao što sam rekao moramo da nastavimo da radimo. Izgubili smo od Valensije, ali slijedi nova utakmica i moramo da se okrenemo ka tome. Ovaj tim ima dosta talenta. Svi to vide, vi, ja... Ono što moramo da radimo jeste da skupimo dijelove slagalice u cjelinu i da idemo dalje", zaključio je Dilan Osetkovski.

Bruno Fernando izjava posle Splita
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

