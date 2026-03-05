logo
Nijemac predao meč, Kecmanović prošao dalje: Sad ima priliku za osvetu

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
0

Miomir Kecmanović prošao je u drugo kolo Indijan Velsa i sada ga čeka meč sa Flavijom Kobolijem.

Miomir Kecmanović prošao u drugo kolo Indijan Velsa Izvor: ALFREDO ESTRELLA / AFP / Profimedia

Miomir Kecmanović prošao je u drugo kolo turnira u Indijan Velsu. Učinio je to na način na koji sigurno nije želio pošto mu je njemački teniser Danijel Altmajer predao meč na početku drugog seta. Srpski igrač je dobio prvi set sa 6:3, napravio je brejk na startu drugog i tada je bio kraj. Nijemac je odmah poslije pretrpljenog brejka prišao mreži i objasnio da ne može da nastavi.

Kecmanović sada ima priliku za revanš pošto ga u drugom kolu čeka Flavio Koboli. Italijanski teniser koji je odmorniji pošto je kao 15. nosilac bio slobodan na startu takmičenja. Biće to ujedno i šansa da mu "naplati" za poraz od prije nekoliko dana.

Naime, Koboli je u polufinalu turnira u Akapulku dobio Mišu poslije dva i po sata borbe - 7:6 (7:5), 3:6, 6:4. Poslije toga je osvojio turnir pošto je pobijedio Fransisa Tijafoa (Amerika).

