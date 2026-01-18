Miomir Kecmanović ispao na Australijan openu: "Trenutno mi tenis nije toliko bitan"

Već u prvom kolu Australijan opena eliminisan je Miomir Kecmanović.

Izvor: Printscreen/YouTube/Australian Open TV

Srpski teniser Miomir Kecmanović doživio je poraz na startu Australijan opena protiv Tomasa Martina Ečeverija iz Argentine. Na kraju, gledali smo bezmalo četiri sata sjajnog tenisa u pet setova, a na kraju je pobjeda pripala Ečeveriju poslije preokreta - 3:2 (6:3, 3:6, 4:6, 6:3, 6:4).

Ovo je već treći poraz za Kecmanovića na startu 2026. godine i ovaj mu je posebno teško pao jer je bio poslije preokreta i vođstva od 2:1, poslije čega je čak i zaplakao na konferenciji za medije.

Miomir Kecmanović - Tomas Martin Ečeveri Izvor: Youtube/Australian Open TV

"Dao sam koliko sam mogao, sve od sebe. Žao mi je što nisam uspio na kraju. Poslije lošeg prvog seta sam pokazao dobru igru i energiju. On je poslije servirao bolje, naročito u petom setu. Nažalost, završilo se tako. Tako je kako je... Trenutno mi nije toliko tenis bitan trenutno. Igram koliko mogu", rekao je Kecmanović i potom objasnio u suzama svoju odluku.

"Za Božić sam izgubio baku, tako da - to je to", rekao je drugi najbolji srpski teniser koga poslije ovog poraza čeka najmanje pad za šest pozicija na ATP listi jer mu je obrisano 90 bodova iz prošle sezone.

"Jedino pozitivno je to što nisam odustao - ni u Adelejdu ni ovdje. Barem sam se borio do kraja. Idem kući, pa je Monpelje".

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:22 Kecmanović: Pričao sam sa Novakom, idemo na Olimpijakos-Partizan Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)