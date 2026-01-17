"Niko ne želi da igra protiv njega": Amerikanac upozorava - možda nećemo gledati duel Sinera i Đokovića

Amerikanac Endi Rodik kaže da će Janik Siner osvojiti treću titulu na Australijan Openu, ali ukazuje na potencijalnu minu.

Izvor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Nekadašnji grend slem šampion Endi Rodik iznio je svoja predviđanja za Australijan Open. Svima je jasno da su glavni favoriti za osvajanje prvog grend slema u sezoni Karlos Alkaraz, Janik Siner i eventualno Novak Đoković, ali Amerikanac nije uzeo ni u razmatranje nikog drugog do dvostrukog uzastopnog šampiona Melburna. On je za njega prvi pretendent na tron, ali upozorava na jednu "minu" u njegovom dijelu žreba.

Rodik navija da Siner podigne treći pehar, ali ne misli da je žrijeb za Italijana tako lak kao što izgleda. Postoji šansa da u polufinalu ponovo ukrsti rekete sa desetostrukim šampionom Novakom Đokovićem, ali ono što mu daje dodatni podstrek je to što je slavio u posljednjih pet duela.

"Prve dve runde bi trebalo da budu lake za Sinera. Mislim da samo želi da izbegne rivale koji imaju neki segment igre koji može da ga poljulja. Ima dosta dobrih igrača koji nemaju elitnu vještinu da bi napravili iznenađenje", kaže Rodik i dodaje:

"Fonseka može da napravi dosta neprijatnosti Janiku, ali ne mislim da će to uraditi u velikim razmjerama, mislim da je prerano u njegovoj karijeri. Ali ako si Janik, Hačanov, Mikelsen... Ne želiš da igraš protiv Mpetšija Perikarda, jer on ima tu elitnu vještinu koja te zapravo može izbaciti iz igre", upozorava Amerikanac.

Ako svi najbolje rangirani igrači prođu dalje, Siner bi morao da pobijedi Uga Gastona, Džejmsa Dakvorta, Žoaa Fonseku, Karena Hačanova, Bena Šeltona, Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza da bi osvojio svoju treću titulu na Australijan Openu. Amerikanac nije ni spomenuo Karlosa Alkaraza i Novaka Đokovića u svojoj analizi i čvrsto vjeruje u Sinera.

