Šok u Melburnu: Amater pobijedio Janika Sinera

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Australijski teniser Džordan Smit neočekivano se našao na pobjedničkom postolju u žestokoj konkurenciji.

dzordan smit pobijedio janika sinera u melburnu i osvojio ogromnu nagradu Izvor: WANG Zhao / AFP / Profimedia

Australijan Open nije ni počeo, a već imamo iznenađenje u Melburnu. Teniser amater Džordan Smit osvojio je nagradu od milion australijskih dolara  pobjedom na turniru "One Point Slam", što je egzibicija koja se održava pred start prevog grend slema u sezoni. Pobjednik turnira je onaj koji stigne do kraja u konkurenciji od 64 igrača, a jedan poen odlučuje ko osvaja bogatu nagradu.

Koliko je ovo popularan turnir govori i to da su učešće uzeli dvojica trenutno najboljih na ATP turu Karlos Alkaraz i Janik Siner, a u mečevima na jedan poen oprobali su se Saša Zverev, Nik Kirjos, Iga Švjontek, Naomi Osaka... Smit je na putu do trona upravo izbacio dvostrukog uzastopnog šampiona Australijan Opena Janika Sinera.

Australijanac koji nikada nije započeo profesionalnu seniorsku karijeru bio je presrećan zbog velikog uspjeha i planira da iskoristi svoj dobitak za kupovinu kuće.

Prvoplasirani Karlos Alkaraz izgubio je od Marije Sakari, dok je trostruki finalista Australijan opena Danil Medvedev eliminisan od Ane Anisimove prije nego što je izgubio od Smita. 

Direktor Australijan Opena Krejg Tajli je bio oduševljen ishodom ovog uzbudljivog turnira. "Ovaj događaj je vrhunsko iskustvo. AO One Point Slam je tenis u svom najuzbudljivijem izdanju - jedan poen, jedna šansa za slavu. Brz, izbudljiv i otvoren za sve."

Otvoreno prvenstvo Australije počinje u nedjelju u Melburn parku, gdje će Janik Siner braniti titulu u muškoj, a Medison Kiz u ženskoj konkurenciji.

(MONDO)

Tagovi

Janik Siner Tenis

