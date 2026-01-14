"Novače, nisi najveći, a nećeš ni biti": Vilander javno krunisao Sinera i Alkaraza

Mats Vilander tvrdi da će Janik Siner i Karlos Alkaraz biti najveći teniseri svih vremena, dok isto tako ne smatra da je to sada Novak Đoković.

Izvor: Eurosport/Screenshot

Čuveni švedski teniser Mats Vilander, koji je godinama već komentator najvećih turnira na "Eurosportu", dugo se nije oglašavao u javnosti. Sada je Vilander pred početak Australijan opena ponovo zaintrigirao svojom opaskom na temu "najboljeg tenisera svih vremena", istakavši ovoga puta da će to vremenom postati Janik Siner i Karlos Alkaraz.

Očigledno je da je u pitanju još jedan pokušaj da se diskredituje ono što je Novak Đoković do sada uradio u svojoj karijeri, s tim da treba istaći da ni 24 grend slema nisu bila dovoljno Vilanderu da ga kruniše u "najvećeg ikada". Ta titula je uvijek nekako u Vilanderovim izjavama išla uz ime Rodžera Federera, dok se kod Đokovića moglo čuti da je "najbolji ikada" - čime je pravio mali otklon.

"Siner i Alkaraz najveći ikada"

Izvor: Jung Yeon-je / AFP / Profimedia

Sada je Vilander otišao korak dalje i Đokovića nije stavio makar u istu ravan sa Federerom i Nadalom, nego tvrdi da je pitanje trenutka kada će ga nadmašiti i Janik Siner i Karlos Alkaraz.

"Iskreno, radujem se dominaciji Sinera i Alkaraza. Teško je povjerovati da u današnjem svijetu profesionalnog sporta neko može da bude toliko dominantan", rekao je Mats Vilander za "Eurosport" pred početak Austarlijan opena na kome će recimo Alkaraz juriti svoj prvi, a Siner treći trofej - dominacija?

"Teško je povjerovati i poslije tri najbolja igrača svih vremena koji su igrali u isto vrijeme (Federer, Nadal i Đoković, prim. aut), da mi sada odjednom imamo dvojicu koji će najvjerovatnije postati dvojica najvećih svih vremena. To je ono što je baš uzbudljivo. Uzbudljivo je vidjeti koliko su Janik i Karlitos napredovali u odnosu na prošlu godinu. Naravno, svi žele da vide kalendarski grend slem Karlosa Alkaraza ili Janika Sinera, i obojica imaju šansu da ove godine osvoje kalendarski grend slem, što je za mene najuzbudljivija priča u tenisu", dodao je Šveđanin.

Ko će osvojiti Australijan open?

I ovoga puta Karlos Alkaraz i Janik Siner ulaze kao glavni favoriti na Australijan open. Bio je blizu Đoković prošle godine da ih poremeti, izbacio je Alkaraza u četvrtfinalu i onda ga je zaustavila povreda, a Vilander sumnja da može da ponovi onakve igre kao što je to bilo prošlog januara.

"Mislim da je Siner favorit, jer smatram da u žrijebu ima manje igrača koji mogu da ga pobijede. Mislim da ima nešto više igrača koji vjeruju da imaju šansu protiv Alkaraza na brzoj podlozi, u veoma brzim uslovima zbog vrućine u Australiji", rekao je on.

"Zato mislim da će Janik Siner stići do runde u kojoj će morati da igra protiv Karlosa Alkaraza, a to je, naravno, finale. Manje sam siguran da će Karlos Alkaraz uspjeti da stigne sve do finala", ocijenio je Šveđanin koji tako pretpostavlja da bi u dijelu žrijeba gdje je Španac moglo da bude iznenađenja, ali nije rekao koga vidi kao "minu".

Šta je sa Đokovićem?

Izvor: Belga / ddp USA / Profimedia

Novak Đoković je otkazao učešće na turniru u Adelejdu pred početak Australijan opena, a potom se požalio na povredu i pred sam start takmičenja u Melburnu.

Dok čeka žrijeb koji je zakazan za 15. januar, Đoković je poslije samo 12 minuta prekinuo trening zbog bolova u vratu. Dobra vijest je da je poslije toga imao snage da igra protiv Danila Medvedeva, ali je izgubio jedini set koji su odigrali (7:5) pošto je Rus sjajno servirao.