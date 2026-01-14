"Novače, nisi najveći, a nećeš ni biti": Vilander javno krunisao Sinera i Alkaraza

Mats Vilander tvrdi da će Janik Siner i Karlos Alkaraz biti najveći teniseri svih vremena, dok isto tako ne smatra da je to sada Novak Đoković.
Čuveni švedski teniser Mats Vilander, koji je godinama već komentator najvećih turnira na "Eurosportu", dugo se nije oglašavao u javnosti. Sada je Vilander pred početak Australijan opena ponovo zaintrigirao svojom opaskom na temu "najboljeg tenisera svih vremena", istakavši ovoga puta da će to vremenom postati Janik Siner i Karlos Alkaraz.
Očigledno je da je u pitanju još jedan pokušaj da se diskredituje ono što je Novak Đoković do sada uradio u svojoj karijeri, s tim da treba istaći da ni 24 grend slema nisu bila dovoljno Vilanderu da ga kruniše u "najvećeg ikada". Ta titula je uvijek nekako u Vilanderovim izjavama išla uz ime Rodžera Federera, dok se kod Đokovića moglo čuti da je "najbolji ikada" - čime je pravio mali otklon.
"Siner i Alkaraz najveći ikada"Izvor: Jung Yeon-je / AFP / Profimedia
Sada je Vilander otišao korak dalje i Đokovića nije stavio makar u istu ravan sa Federerom i Nadalom, nego tvrdi da je pitanje trenutka kada će ga nadmašiti i Janik Siner i Karlos Alkaraz.
"Iskreno, radujem se dominaciji Sinera i Alkaraza. Teško je povjerovati da u današnjem svijetu profesionalnog sporta neko može da bude toliko dominantan", rekao je Mats Vilander za "Eurosport" pred početak Austarlijan opena na kome će recimo Alkaraz juriti svoj prvi, a Siner treći trofej - dominacija?
"Teško je povjerovati i poslije tri najbolja igrača svih vremena koji su igrali u isto vrijeme (Federer, Nadal i Đoković, prim. aut), da mi sada odjednom imamo dvojicu koji će najvjerovatnije postati dvojica najvećih svih vremena. To je ono što je baš uzbudljivo. Uzbudljivo je vidjeti koliko su Janik i Karlitos napredovali u odnosu na prošlu godinu. Naravno, svi žele da vide kalendarski grend slem Karlosa Alkaraza ili Janika Sinera, i obojica imaju šansu da ove godine osvoje kalendarski grend slem, što je za mene najuzbudljivija priča u tenisu", dodao je Šveđanin.
Ko će osvojiti Australijan open?
I ovoga puta Karlos Alkaraz i Janik Siner ulaze kao glavni favoriti na Australijan open. Bio je blizu Đoković prošle godine da ih poremeti, izbacio je Alkaraza u četvrtfinalu i onda ga je zaustavila povreda, a Vilander sumnja da može da ponovi onakve igre kao što je to bilo prošlog januara.
"Mislim da je Siner favorit, jer smatram da u žrijebu ima manje igrača koji mogu da ga pobijede. Mislim da ima nešto više igrača koji vjeruju da imaju šansu protiv Alkaraza na brzoj podlozi, u veoma brzim uslovima zbog vrućine u Australiji", rekao je on.
"Zato mislim da će Janik Siner stići do runde u kojoj će morati da igra protiv Karlosa Alkaraza, a to je, naravno, finale. Manje sam siguran da će Karlos Alkaraz uspjeti da stigne sve do finala", ocijenio je Šveđanin koji tako pretpostavlja da bi u dijelu žrijeba gdje je Španac moglo da bude iznenađenja, ali nije rekao koga vidi kao "minu".
Šta je sa Đokovićem?Izvor: Belga / ddp USA / Profimedia
Novak Đoković je otkazao učešće na turniru u Adelejdu pred početak Australijan opena, a potom se požalio na povredu i pred sam start takmičenja u Melburnu.
Dok čeka žrijeb koji je zakazan za 15. januar, Đoković je poslije samo 12 minuta prekinuo trening zbog bolova u vratu. Dobra vijest je da je poslije toga imao snage da igra protiv Danila Medvedeva, ali je izgubio jedini set koji su odigrali (7:5) pošto je Rus sjajno servirao.