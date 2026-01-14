logo
Niko ne vjeruje u Novaka Đokovića: Legende tvrde da mu poslije Australije ostaje jedna jedina šansa

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
0

Srpski teniser Novak Đoković uskoro kreće u pohod na 11. titulu na Australijan openu.

Novak Đoković Izvor: Belga / ddp USA / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković pokušaće da na Australijan openu osvoji 11. titulu i izjednači se Margaret Kort. To bi mu ujedno donijelo apsolutni rekord jer bi to bio njegov 25. veliki pehar. Međutim, stručna teniska javnost ne vjeruje da Srbin može do tog podviga, makar na prvom grend slemu u sezoni.

Legendarni asutralijski teniser Mark Vudford kaže da Đoković čak u Melburnu može donijeti konačnu odluku o nastavku ili završetku karijere. Nije previše optimističan i primjećuje da je prošla sezona za Novaka bila "osrednja", iako je stigao do sva četiri velika finala i godinu završio kao četvrti.

"Po mom mišljenju, ako Novak ne postigne dobar rezultat na Australijan openu, ne bi me iznenadilo da odustane. To je samo moj način razmišljanja. Prosječnost nije nešto što se stavlja u istu rečenicu sa njim", kaže slavni as i dodaje:

"Prošle godine, to je mogao da pripiše povredama i oporavku od prethodne sezone. Mislim da ga proces starenja, nažalost, sustiže. Ubrzava se kako starimo. Stoga, vidim Australijan open kao ključ za njega, a da li ćemo ga gledati u nastavku 2026?", rekao je Mark Vudford.

Rusedski se ne slaže

Proslavljeni Britanac Greg Rusedski takođe ne daje velike šanse Đokoviću koji će u Melburn stići bez ijednog takmičarskog meča. Ipak, vjeruje da njegov posljednji ples vrijedan 25. velike titule može da bude Vimbldonu.

"Mislim da će bar nastaviti na Vimbldonu. I dalje mislim da tamo ima šanse da eventualno osvoji šampionat ako mu sve krene po planu. Pravio sam greške u prošlosti kada sam otpisivao velike šampione. Sve dok želi da bude u tenisu, nastaviće da igra", kaže Rusedski.

Pol Meknemi otpisao Đokovića

Izvor: Belga / ddp USA / Profimedia

Bivši direktor Australijan opena Pol Meknemi ne misli da Novak Đoković ima velike šanse da pobijedi Karlosa Alkarasa i Janika Sinera i domogne se rekordnog pehara.

"Prošle godine je stigao do polufinala sva četiri grend slema, ali je na sva četiri teško poražen. Godinu dana ranije je osvojio Olimpijske igre, što je bilo nevjerovatno, pobijedio je Alkaraza, ali je to bio meč u tri seta. Mislim da igranje u pet setova čini to veoma malo vjerovatnim", rekao je Meknjmi.

Ipak, dijeli mišljenje sa ostatkom teniske javnosti da bi na Vimbldonu mogao da pokaže najveći nivo tenisa. "Mislim da postoji šansa, i on sam to priznaje, ali mislim da malo zavisi od toga da li će se drugi momci potruditi, pa ćemo vidjeti", dodao je bivši direktor turnira Australijan opena.

Ima li razloga za brigu?

Srpski as je odlučio da propusti turnir u Adelejdu i počne novu sezonu direktno na Australijan openu, što mu se nije desilo od 2018. godine. Posljednji turnir je odigrao početkom novembra u Atini kada je podigao trofej. Prema izvještajima iz Melburna, Novak je jučerašnji trening napustio poslije samo 12 minuta, fizioterapeut mu je masirao vrat, da bi se potom vratio i odradio trening sa Danilom Medvedevim. Trenutno nema informacija o bilo kakvoj konkretnoj povredi i ostaje nam da se nadamo da ćemo gledati makar malo magije onog starog Novaka.

Tagovi

Novak Đoković Tenis Australijan open

